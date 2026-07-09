Inizia ufficialmente l'era Xabi Alonso sulla panchina del Chelsea. Dopo la deludente esperienza al Real Madrid, il tecnico spagnolo è pronto a misurarsi con una nuova sfida in Premier League. Nella sua prima intervista ai canali del club londinese, l'ex centrocampista ha illustrato la propria filosofia di gioco, soffermandosi sull'importanza del gruppo. L'obiettivo è quello di riportare i Blues nell'élite del calcio europeo.

Lavoro, sacrificio e spirito di gruppo: le prime parole di Xabi Alonso

Xabi Alonso ha compiuto un vero e proprio miracolo con ilconquistando il Doublete e rimanendo imbattuto per. Dopo la magnifica esperienza in, viene chiamato dal: qui la sua avventura di concluderà in poco meno di sette mesi dati i scarsi risultati. Ora una nuova sfida lo attende.

MADRID, SPAGNA - 4 gennaio 2026: Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, impartisce indicazioni ai suoi giocatori durante la partita di Liga tra Real Madrid e Real Betis, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 4 gennaio 2026 a Madrid, in Spagna.(Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Durante la sua presentazione, l'ex Real Madrid ha voluto sottolineare come il successo per una squadra non è dovuto solo alla forza dei singoli giocatori, ma il risultato di un percorso condiviso, fatto di lavoro quotidiano e di spirito di sacrificio: "Non voglio parlare di singoli, abbiamo in mente un'idea ben precisa: vogliamo cercare di creare un gruppo che si aiuti a vicenda, che dia il massimo ogni giorno, che abbia la voglia di lavorare insieme. Per me questi aspetti sono fondamentali: non vince il singolo, ma la squadra. Se siamo tutti uniti e remiamo tutti dalla stessa direzione sono convinto che possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Inoltre, lo spagnolo ha ribadito anche i suoi obiettivi personali: "Sono pronto a questa nuova avventura, sono carico e conosco anche le aspettative che ci sono su di me. Voglio creare un gruppo vincente, devo essere bravo a trasmettere determinati valori ai giocatori, allo staff e a tutto l'ambiente. Voglio che siamo un'unica cosa: abbiamo il dovere di portare il Chelsea dove merita, è quello che vogliamo tutti".

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Entusiasmo e ambizione per questa nuova avventura

Durante la sua chiacchierata, Xabi Alonso ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club londinese,: "Non ho avuto alcun dubbio quando mi hanno chiamato, penso che sia arrivato tutto al momento giusto sia per me che per la società. Ho l'ooportunità di lavorare in questa fantastica famiglia, non vedo l'ora di iniziare, ho i brividi, è una sensazione magnifica questa.".

MAGONZA, GERMANIA - 17 maggio 2025: Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, reagisce durante la partita di Bundesliga tra Mainz 05 e Bayer Leverkusen, disputata alla MEWA Arena il 17 maggio 2025 a Magonza, in Germania.(Photo by Pau Barrena/Getty Images)

Infine, lo spagnolo ha parlato del gruppo squadra, del potenziale della rosa e delle qualità delle strutture che ha trovato a Londra. La sua voglia di instaurare un rapporto speciale con i tifosi attraverso il gioco e la mentalità è uno dei chiari obiettivi dell'allenatore: "Ho imparato già a conoscere la squadra, hanno delle potenzialità enormi. Posso lavorare benissimo, sono giocatori che sposano perfettamente la mia filosofia di gioco, non vedo l'ora di poter lavorare con loro quotidianamente. L'ambiente è fantastico, le strutture sono meravigliose, ci sono tutti i pressuposti per creare una grande empatia anche con il pubblico. Ora, però, spetta a me non deludere nessuno e fare del mio meglio. Domani inizieremo, sarò con loro e non vedo l'ora di poter cominciare".