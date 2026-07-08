Il Chelsea potrà finalmente abbracciare uno dei talenti più importanti che ha firmato in questi ultimi anni. I Blues hanno cambiato radicalmente il modo di operare sul calciomercato da quando si è insediato lo statunitense Todd Boehly. La dirigenza del Chelsea ha iniziato a investire cifre sempre più importanti nel mercato dei giovani talenti europei e non. Stop ai fuoriclasse e ai giocatori di esperienza esosi. Nelle stagioni dal 2022 al 2024 le spese sono arrivate a cifre folli: dai 133 milioni per Moises Caicedo ai 121 per Enzo Fernandez, passando per i 70 di Mudryk e arrivando ai 62 per Romeo Lavia. Nell'ultima sessione estiva di mercato sono arrivati solo calciatori dal 2004 al 2007: Jamie Gittens (65 milioni di euro), Alejandro Garnacho (46), Jorrel Hato (44), Estêvão (34), Kenny Paez (10). Tuttavia, nel marzo 2025 è arrivato anche un altro pezzo da 90: Geovany Quenda.

Quenda farà parte della rosa di Xabi Alonso

LONDRA, INGHILTERRA - 15 APRILE: Max Dowman dell'Arsenal è circondato da Geovany Quenda, Daniel Braganca e Joao Simoes dello Sporting Clube de Portugal durante la seconda tappa dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra l'Arsenal FC e lo Sporting Clube de Portugal all'Arsenal Stadium il 15 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Geovany Quenda è una delle più grandi promesse del calcio portoghese. Classe 2007, l'attaccante esterno giocava già da due anni nella prima squadra dello Sporting Lisbona. Nell'annata appena conclusa, Quenda ha segnato 6 reti in 32 partite. Il Chelsea lo aveva prenotato con largo anticipo pagandolo la cifra importante di quasi 50 milioni di euro. Xabi Alonso non vede l'ora di averlo a sua disposizione, mentre il Chelsea ne ha ufficializzato l'arrivo in giornata.

🚨🎙Quenda:



"I am excited to work with my team-mates and the Manager, Xabi Alonso. I'm a very hard-working young person and I like to help my team. I want to be someone known for having the right mentality to help my team-mates and who does their best for the club to win… pic.twitter.com/gYy1xWqiGI — Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) July 8, 2026

Il profilo tracciato dal comunicato recita così: "Il Chelsea è lieto di confermare l'ingaggio di Geovany Quenda, proveniente dallo Sporting Lisbona, con un contratto fino al 2034. Quenda è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, avendo giocato un ruolo chiave nella conquista del double campionato-coppa portoghese da parte dello Sporting lo scorso anno. È stato anche nominato miglior giovane giocatore della Primeira Liga nel 2025 e ha giocato con regolarità nello Sporting nelle ultime due stagioni, impiegato sia come esterno offensivo che come terzino di centrocampo".

Continuando sui suoi record di precocità: "Quenda è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare per lo Sporting nella sua stagione d'esordio e ha concluso la stagione con 54 presenze in tutte le competizioni, contribuendo alla conquista del Double. Detiene inoltre il record come il più giovane giocatore portoghese ad aver trovato la rete nella UEFA Champions League. Recentemente Quenda ha rappresentato il Portogallo a livello Under-21 ed è stato inserito nella squadra ideale del torneo per i Campionati Europei del 2025. Benvenuto a Chelsea, Geovany!".