Chapecoense, follia Jiménez: abbatte e prende a calci un tifoso dell'Avaí

Quando una squadra italiana punta lo sguardo verso il Sudamerica, l'entusiasmo dei tifosi si accende quasi automaticamente. Brasile, Argentina e non solo, custodiscono da sempre una miniera inesauribile di talento, capace negli anni di regalare alla Serie A campioni destinati a lasciare un segno indelebile.

Giusto per citarne qualcuno, è successo con Kaká al Milan, con Adriano all'Inter, ma anche con Alexandre Pato, altro gioiello arrivato in Italia giovanissimo con la maglia rossonera. Ogni nuova indiscrezione di mercato alimenta inevitabilmente la speranza di scoprire il prossimo grande fuoriclasse. È proprio in questo scenario che si inserisce il nome di Thayllon Roberth, esterno offensivo classe 2006 dell'Avaí, finito sul taccuino della Lazio, che avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità di un'eventuale operazione.

Chi è Thayllon Roberth: il gioiello dell'Avaí

Nato a Porto Alegre nell'agosto del 2006, Thayllon Roberth è uno dei prospetti più interessanti emersi nel calcio brasiliano nell'ultima stagione. La sua crescita è iniziata nei vivai del Bahia de Feira e dello SKA Brasil, prima del trasferimento all'Avaí nel 2024 per rinforzare la formazione Under 20.

L'impatto è stato immediato. Dopo aver impressionato nel settore giovanile, il talento brasiliano ha conquistato rapidamente la fiducia dello staff tecnico, debuttando in prima squadra nel 2025 e diventando nel giro di pochi mesi uno dei punti di riferimento dell'attacco del club di Florianópolis.

L'esplosione definitiva è arrivata nel 2026, stagione che lo ha consacrato come uno dei protagonisti della Serie B brasiliana, attirando l'attenzione di numerosi osservatori internazionali.

Velocità, dribbling e uno contro uno

Parliamo di un'ala destra. Thayllon è un mancino naturale che ama partire largo per poi convergere verso il centro del campo, cercando la conclusione oppure l'ultimo passaggio per i compagni.

Le sue qualità migliori emergono soprattutto negli spazi aperti, dove può sfruttare accelerazione, rapidità e capacità nell'uno contro uno. Non è soltanto un esterno offensivo veloce, ma anche un giocatore estremamente creativo, capace di creare superiorità numerica grazie a un repertorio tecnico fatto di cambi di direzione, dribbling stretti e progressioni palla al piede.

Le statistiche confermano queste impressioni. Il classe 2006 figura infatti tra i migliori giocatori della Serie B brasiliana per dribbling tentati, dribbling riusciti e passaggi chiave, indicatori che testimoniano quanto sia determinante nella costruzione della fase offensiva dell'Avaí.

Caricamento post Instagram...

I numeri del 2026

La stagione in corso rappresenta quella della definitiva consacrazione. Tra campionato e coppe, Thayllon Roberth è diventato il principale riferimento offensivo dell'Avaí, contribuendo in maniera decisiva ai risultati della squadra.

Finora il diciannovenne ha collezionato 15 partecipazioni dirette a gol, frutto di 7 reti e 8 assist in 38 presenze, numeri che lo collocano al vertice della classifica dei giocatori Under 23 delle Serie A e B brasiliane per contributi offensivi.

L'ultimo squillo è arrivato proprio nell'ultimo turno di campionato, quando ha realizzato il gol decisivo nella vittoria in rimonta contro l'América-MG, confermandosi ancora una volta il giocatore più incisivo della formazione catarinense.

Oltre ai numeri, colpiscono continuità e capacità di incidere nei momenti importanti. Nel 2026 ha già conquistato anche la Copa Sul-Sudeste e la Recopa Catarinense, competizioni nelle quali è stato uno degli uomini chiave della squadra.

L'interesse della Lazio

Le prestazioni del talento brasiliano non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, gli osservatori della Lazio seguono Thayllon Roberth ormai da circa un anno e il suo profilo figura stabilmente nella lista dei calciatori monitorati dal club biancoceleste.

Per il momento la società romana avrebbe effettuato soltanto un primo sondaggio con gli agenti del giocatore per comprendere costi e margini di una possibile trattativa, senza presentare offerte ufficiali. Sul giovane attaccante, però, non ci sarebbe soltanto la Lazio: anche l'Al Jazira, club degli Emirati Arabi Uniti, avrebbe manifestato interesse.

Un eventuale trasferimento diretto in Europa consentirebbe a Thayllon di seguire il percorso intrapreso da altri prodotti del vivaio dell'Avaí, come Raphinha (Vitoria Guimaraes, Sporting Lisbona, Rennes, Leeds, Barcellona) e Gabriel Magalhães (Lille, Troyes, Dinamo Zagabria, ancora Lille e Arsenal), entrambi cresciuti nel club prima del definitivo salto nel calcio europeo.

Raphinha, Barcelona (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

19 anni, ampi margini di crescita e una stagione da protagonista alle spalle. L'astro nascente carioca rappresenta uno dei prospetti più intriganti del panorama sudamericano, la Lazio lo osserva con attenzione, consapevole che anticipare la concorrenza potrebbe significare assicurarsi un talento che ha le carte in regola per far parlare di sé nei prossimi anni.