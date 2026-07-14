Sembrava destinato a diventare un rinforzo del Valencia, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato radicalmente. Thomas Meunier è ormai a un passo dal Sunderland, che avrebbe superato la concorrenza del club spagnolo con un'offerta ritenuta più convincente sia dal giocatore che dal suo entourage.

Meunier vede la Premier League, Sunderland ad un passo

Secondo quanto riportato dai giornalisti David Ornstein e Matteo Moretto, il club inglese ha accelerato in maniera decisiva nella trattativa, riuscendo a chiudere un'operazione lampo e assicurandosi il sì dell'esterno belga., decisamente più vantaggiosa rispetto a quella presentata dal Valencia.

Per il Sunderland si tratta di un colpo di grande esperienza in vista della nuova stagione. Meunier, infatti, vanta una carriera di altissimo livello, impreziosita dalle esperienze con Club Brugge, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, oltre a essere stato per anni uno dei punti fermi della nazionale belga. La sua duttilità, che gli permette di giocare sia da terzino destro sia da esterno a tutta fascia, rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi squadra.

El Sunderland se adelanta al Valencia en la puja por Thomas Meunier.



Fichaje relámpago, tal y como ha adelantado @David_Ornstein.



El lateral belga firmará por el conjunto inglés, que le ofrece un contrato más ventajoso que el del club Che. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 14, 2026

Il Valencia aveva seguito il calciatore nelle ultime settimane e sembrava in vantaggio nella corsa al suo ingaggio. Tuttavia, l'inserimento del Sunderland ha cambiato completamente le carte in tavola. Il club inglese ha deciso di affondare il colpo con rapidità, mettendo sul tavolo condizioni economiche migliori e convincendo il giocatore ad accettare il trasferimento in Inghilterra.

Salvo clamorosi colpi di scena, Meunier firmerà quindi con il Sunderland nei prossimi giorni, mettendo fine a una trattativa che sembrava destinata a concludersi in favore del Valencia. Per il club inglese si tratta di un segnale importante sul mercato: l'intenzione è quella di costruire una squadra competitiva, capace di affrontare con ambizione la stagione. L'arrivo di un profilo internazionale come Meunier testimonia la volontà della società di investire su calciatori di esperienza e qualità, mentre il Valencia dovrà ora individuare un'alternativa per rinforzare la corsia destra della difesa dopo aver visto sfumare uno degli obiettivi principali di questa sessione di mercato.