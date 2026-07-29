Giovedì 30 luglio, alle ore 19:30, il Brandywell Stadium ospita la sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Derry City e HNK Rijeka. Dopo l'1-0 conquistato nella gara d'andata, la formazione croata parte con un leggero vantaggio e punta a difendere il risultato per accedere al turno successivo, mentre gli irlandesi proveranno a ribaltare la situazione davanti ai propri tifosi. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro portoghese João Gonçalves.

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Il momento delle due squadre

Il successo ottenuto dal Rijeka nel primo confronto ha permesso ai croati di mettere un piede nel turno successivo, pur lasciando la qualificazione ancora aperta. Un solo gol di vantaggio non consente infatti di gestire la sfida con eccessiva tranquillità e sarà necessario mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese in trasferta.

Il Derry City è chiamato a una prestazione di grande intensità per riaprire il discorso qualificazione. Il fattore campo potrebbe rappresentare un'arma importante per la formazione irlandese, che dovrà cercare di imporre un ritmo elevato fin dai primi minuti senza però concedere spazi alle ripartenze degli avversari.

Il Rijeka, dal canto suo, ha dimostrato all'andata solidità difensiva e buona organizzazione tattica, qualità che potrebbero rivelarsi decisive anche nel match di ritorno. I croati non avranno l'obbligo di scoprirsi e potranno sfruttare l'eventuale necessità del Derry City di sbilanciarsi alla ricerca del gol.

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