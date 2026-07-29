Giovedì 30 luglio il Ludogorets ospita l'Hapoel Tel Aviv alla Huvepharma Arena nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League. La formazione bulgara è chiamata a ribaltare il pesante 2-0 subito in Israele nella partita d'andata, mentre gli ospiti arrivano alla sfida con un vantaggio importante da amministrare e l'obiettivo di conquistare la qualificazione al turno successivo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LUDOGORETS-HAPOEL SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Ludogorets-Hapoel Tel Aviv in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Ludogorets-Hapoel Tel Aviv BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

Il primo confronto ufficiale tra le due squadre ha premiato l'Hapoel Tel Aviv, capace di sfruttare al meglio le occasioni create. Omer Altman ha aperto le marcature poco prima dell'intervallo, mentre Chico ha chiuso la partita nel finale, punendo gli errori del Ludogorets. La squadra bulgara ha avuto più possesso palla, chiudendo la gara con il 59%, ma non è riuscita a concretizzare le proprie opportunità offensive.

Per il Ludogorets la situazione è complicata, ma non ancora compromessa. Per portare la sfida ai tempi supplementari servirà una vittoria con almeno due gol di scarto, motivo per cui la squadra di Thomas Reis dovrà necessariamente aumentare il ritmo e giocare con maggiore coraggio. Il principale alleato dei padroni di casa sarà il fattore campo: alla Huvepharma Arena il Ludogorets ha perso soltanto in due delle ultime diciannove partite, dimostrando grande solidità davanti ai propri tifosi.

La formazione bulgara ha inoltre trovato almeno una rete in diciannove delle ultime ventuno gare interne, un dato che lascia pensare a un possibile avvio aggressivo. Un gol nei primi minuti potrebbe infatti cambiare completamente l'inerzia del confronto e mettere pressione all'Hapoel.

Gli israeliani, invece, possono affrontare il ritorno con maggiore tranquillità dopo la prestazione intelligente dell'andata. La squadra ha mostrato grande disciplina tattica, difendendo con ordine e colpendo nei momenti giusti. Tuttavia, pensare di limitarsi a difendere per novanta minuti potrebbe essere rischioso: un gol segnato in trasferta renderebbe praticamente definitiva la qualificazione.

L'Hapoel dovrà quindi resistere alla prevedibile pressione iniziale del Ludogorets e cercare di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Resta però un dato interessante: nelle ultime otto trasferte la squadra israeliana non ha mai segnato più di una rete, mentre nelle cinque partite più recenti sono sempre arrivati almeno due gol complessivi.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LUDOGORETS-HAPOEL SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO