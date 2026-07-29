Giovedì 30 luglio si gioca la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Beitar Gerusalemme e AEK Larnaca. Il successo per 1-0 ottenuto dagli israeliani nella partita d'andata ha spostato l'equilibrio della qualificazione, anche se il vantaggio minimo lascia ancora aperti tutti gli scenari. La sfida si disputerà inoltre in campo neutro, un elemento che potrebbe incidere sull'andamento della gara.

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Il momento delle due squadre

L'unico precedente ufficiale tra le due squadre risale al 23 luglio, quando il Beitar espugnò il campo dell'AEK Larnaca grazie a un gol nel finale. Il risultato racconta solo in parte quanto visto sul terreno di gioco, perché la formazione israeliana ha dominato il confronto, chiudendo con il 64% di possesso palla e ben sedici conclusioni complessive contro appena tre degli avversari. Anche i dati offensivi confermano la superiorità del Beitar, che ha creato molte più occasioni e avrebbe potuto vincere con un margine più ampio.

La squadra israeliana arriva al ritorno con fiducia dopo una prestazione convincente. Il gol decisivo è arrivato soltanto nei minuti finali, favorito anche dall'espulsione di un giocatore dell'AEK, ma già prima del cartellino rosso il Beitar aveva dimostrato di avere il controllo della partita, costruendo le occasioni più pericolose e imponendo il proprio ritmo.

L'AEK Larnaca, invece, è chiamato a una netta inversione di tendenza. Dopo l'ottima stagione europea vissuta dai club ciprioti lo scorso anno, le aspettative erano elevate anche nei confronti della formazione di Larnaca. L'andata, però, ha evidenziato diverse difficoltà, soprattutto nella fase offensiva: davanti al proprio pubblico la squadra è riuscita a creare pochissimo, calciando appena tre volte verso la porta avversaria senza impensierire realmente la difesa del Beitar. Problemi che, peraltro, erano già emersi durante le amichevoli estive.

Con un solo gol da recuperare la qualificazione resta ancora in bilico, ma servirà una prestazione molto diversa da parte dell'AEK per ribaltare il risultato. Il Beitar ha dimostrato di essere più brillante sul piano del gioco e appare nella posizione ideale per amministrare il vantaggio conquistato nella prima sfida.

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