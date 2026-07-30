Gonzalo García è pronto a lasciare il Real Madrid per iniziare una nuova avventura in Premier League. Secondo quanto riferito dalla Cadena COPE, il club spagnolo e il Fulham hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante, che si trasferirà a Londra per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Una follia estiva per Gonzalo Garcia, il Fulham ha il suo centravanti

L'operazione rappresenta una delle cessioni più importanti dell'estate per il Real Madrid, che continua a valorizzare i talenti cresciuti nel proprio settore giovanile. Nell'intesa tra le due società sarebbe stata inserita anche una clausola che consentirà ai Blancos di mantenere un'opzione di riacquisto preferenziale sul calciatore, così da poterlo riportare a Madrid in futuro qualora la sua crescita dovesse proseguire secondo le aspettative.

Per Gonzalo García si tratta di una grande occasione per mettersi alla prova in uno dei campionati più competitivi al mondo. Nella scorsa stagione l'attaccante ha collezionato 39 presenze con la prima squadra del Real Madrid, realizzando otto reti, di cui sei nella Liga, confermando le qualità che avevano già attirato l'attenzione di numerosi club europei.

Al Fulham ritroverà Álvaro Arbeloa, tecnico che conosce molto bene il centravanti e che ha deciso di puntare nuovamente su di lui. I due, infatti, hanno già condiviso esperienze importanti nelle giovanili del Real Madrid e il loro rapporto professionale è stato determinante nella crescita dell'attaccante.

L'esplosione del giovane spagnolo e l'ambizione di crescere ancora

Sotto la guida dell'ex difensore spagnolo, Gonzalo García aveva vissuto una stagione da protagonista in Primera RFEF, mettendo a segno 25 gol in 36 partite nel campionato 2024/2025. Numeri che avevano convinto il Real Madrid a promuoverlo stabilmente nel giro della prima squadra, dove ha poi trovato spazio nella stagione successiva.

🚨 🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid are set to sell Gonzalo García to Fulham for a fee of around €70 million.



Buy-Back clause included! ✅



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Con questa operazione il Real Madrid continua a fare cassa grazie ai giocatori formati nella "Fábrica". Ai 70 milioni dell'affare Gonzalo García si aggiungono infatti gli incassi derivanti dalle cessioni di Nico Paz, Víctor Muñoz, Álvaro Rodríguez, Rafa Marín, Alex Jiménez, Mario Martín e Fran García, confermando la capacità del club madrileno di trasformare il proprio vivaio in una risorsa tecnica ed economica di assoluto valore.

Al Fulham, Gonzalo García sarà chiamato a conquistarsi un posto da titolare e dovrà giocarsi il ruolo con l'attaccante brasiliano Rodrigo Muniz. Per il giovane spagnolo sarà una sfida importante, ma anche l'occasione per dimostrare di poter essere protagonista anche lontano dal Santiago Bernabéu.