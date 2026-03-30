Il giovane attaccante dei Blancos si è raccontato in una intervista con la RFEF, unendo talento, ambizione e amore per lo studio puntando a diventare una vera e propria stella de La Roja e dei Galacticos.

Vincenzo Di Chio 30 marzo - 20:36

Un giovane attaccante sta rapidamente scalando le gerarchie del calcio spagnolo: Gonzalo Garcia, classe 2004, ha catturato l'attenzione dei tifosi e degli adetti ai lavori grazie alle sue superlative prestazioni con ilReal Madride con le selezioni giovanili della Spagna.

Dopo aver brillato al Mondiale per Club, dove ha segnato gol decisivi e ha dimostrato grande personalità, il club madrileno ha deciso di prolungargli il contratto fino al 2030, confermando la fiducia in un talento destinato a diventare grande. Oltre ai risultati sul campo, Gonzalo combina il calcio con lo studio universitario.

Il percorso di crescita e gli obiettivi di Gonzalo Garcia — Il giovane spagnolo si è raccontato in un'intervista rilasciata ai microfoni della Federazione spagnola, parlando della sua carriera, dei sogni futuri e dell'importanza di mantenere equilibrio tra il calcio e la vita privata. Garcia ha iniziato a giocare in Argentinada bambino, prima di trasferirsi con la famiglia a Madrid, dove ha completato il suo percorso nel settore giovanile dei Blancos. Dopo aver militato nel Real Madrid Castilla, si è imposto successivamente come uno dei migliori marcatori della competizione internazionale per Club. Durante l'intervista ha dichiarato:

"Mi farebbe moltissimo piacere giocare ai Giochi Olimpici. Dobbiamo fare un Europeo molto buono l'anno prossimo e riuscire a qualificarci. Ho la fortuna di aver vissuto un Mondiale per Club con il Real, di far parte della prima squadra e ora di essere con l'Under-21. Tutto questo può essere persino difficile da gestire, è importante essere circondato da una famiglia e amici straordinari che rendono tutto più facile"

Queste parole mostrano come la sua maturità vada oltre il campo e come l'esperienza accumulata nei tornei internazionali lo abbia aiutato a crescere rapidamente.

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Ambizione, studi e visione del futuro — Gonzalo Garcia ha parlato anche dei suoi studi universitari e della vita al di fuori del calcio: "Studio ADE con un 'minor' in Business Analytics qui a Madrid. Mi è sempre piaciuto studiare. Andare all'università mi aiuta, mi permette di connettermi con i miei amici, di stare lì e avere una vita universitaria come un ragazzo normale di 22 anni, che è quello che sono alla fine"

L'attaccante ha espresso chiaramente le proprie aspirazioni sportive: "Mi considero una persona con moltissima ambizione. Come tutti i giovani, sogno in grande: aspiro a vincere la Champions League con il Real e il Mondiale con la Spagna... il mio sogno, e credo di condividerlo con tutti, è giocare con la Nazionale maggiore e rappresentare la Spagna per le più grandi competizioni".

Queste dichiarazioni, evidenziano la determinazione del giovane talento di emergere sia nel Club che in Nazionale, mantenendo un equilibrio tra crescita personale e crescita sportiva.