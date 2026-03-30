Il CT dell'Albiceleste ha annunciato che Lionel Messi giocherà titolare la prossima partita contro lo Zambia

Gianmarco Inguscio Collaboratore 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 17:32)

L'Argentina di Lionel Scaloni è in piena preparazione per i prossimi Mondiali 2026. La formazione 'Albiceleste', ormai certa della qualificazioni al torneo, sta affrontando una serie di amichevoli con altre nazioni per mettere minuti nelle gambe e scongiurare qualsiasi risultato negativo, a partire dal primo match contro l'Algeria, in programma il 17 giugno. Ora torniamo al presente: l'undici di Scaloni ha disputato, vincendo 2-1 con il brivido, la partita amichevole contro la Mauritania e mercoledì 1 aprile, dovrà affrontare lo Zambia, per quella che sarà l'ultima amichevole e l'ultima sfida prima dello svolgimento dei Mondiali.

Argentina, mercoledì in campo contro lo Zambia: Messi titolare Durante la conferenza stampa pre-match, l'allenatore dell'Argentina, Scaloni, ha annunciato che Lionel Messi partirà titolare nella sfida che andrà in scena, mercoledì 1 aprile alle ore 1:15 alla 'Bombonera' di Buenos Aires: "Messi sarà titolare, mentre Julian Alveres e Nico Gonzalez dovrebbero riposare". Poi in merito alla lista dei convocati per il Mondiale, ha aggiunto: "Ho le idee chiare sulla lista dei convocati", come riportato da TN Sport. E riguardo l'ultima partita contro la Mauritania è stato chiaro: "È stato un'incidente che non dovrà ripetersi".

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Scaloni: "Determinazione contro lo Zambia" — Scaloni ha anche parlato dello Zambia, una squadra che considera di carattere: "Conterà avere forza mentale, ma sappiamo che non sarà facile perché i ragazzi sono arrivati stanchi dopo tante partite giocate. La squadra ha capito che l'ultima partita non è stata positiva. È un un segnale positivo per continuare a crescere in vista delle grandi sfide che ci attendono".

Scaloni, quindi, ne è convinto: contro la Zambia l'Albiceleste dovrà essere determinata, al punto di vincere in scioltezza e chissà se, la scelta di schierare Messi dal primo minuto non sia stata una conseguenza dell'ultima partita. Se la presenza di una leggenda, anche se in occasione di una partita amichevole, possa diventare determinante lo vedremo soltanto in campo, quando il direttore di gara sancirà la parola fine alla sfida tra Argentina e Zambia.