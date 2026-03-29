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IL CASO

L’Argentina vince ma non convince con la Mauritania: “Per fortuna non giocheremo contro la Spagna”

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Vittoria risicata e squadra che gioca senza grinta e senza intensità. E menomale che la finalissima non si gioca, parola dei protagonisti dell'albiceleste.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Mancano due mesi al Mondialee in Argentina è già polemica. Fa discutere, infatti, la prestazione dell'Albiceleste contro la modesta Mauritania. Una vittoria per 2-1, con gol di Enzo Fernandez e Nico Paz alla sua prima rete in Nazionale, ma poco convincente e al di sotto delle aspettative.

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L'Argentina vince ma preoccupa

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Due a uno contro la Mauritania. Questo il risultato sul tabellino della Bombonera, la casa del Boca Juniors. Ma è un risultato che non racconta tutto dell'amichevole tra la squadra di Scaloni e gli ospiti di mister Garal, argentino anche lui tra l'altro. Segnano due conoscenze del calcio europeo: Enzo Fernandez, che milita nel Chelsea, e Nico Paz, che gioca nel Como e che in Serie A conosciamo molto bene. La Mauritania accorcia nel finale con Lefort.

Nel primo tempo la squadra di casa ha controllato la partita ma il suo reparto offensivo non è stato capace di cercare la profondità e di andare sotto porta. Le reti, infatti, sono arrivate da un tiro dalla distanza di Enzo Fernanedz e su una punizione del giocatore del Como. Nella ripresa, poi, la prestazione generale è decisamente calata. Nemmeno l'ingresso in campo di Messi, Mastantuono e Rodrigo De Paul è riuscita a rivitalizzare la formazione albiceleste. La squadra ospite ne ha approfittato ed è anche riuscita a rendersi pericolosa. In tre occasioni, infatti, gli uomini di Garal hanno costretto Emiliano Martinez a salvare la situazione fino a segnare al 94°.

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Lionel Scaloni. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

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L'autocritica del Dibu Martinez e dell'allenatore

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Nel post partita sono arrivati i primi commenti degli stessi calciatori e del tecnico della squadra. Il portiere Emiliano Martinez non ha usato mezzi termini nel fare autocritica. Secondo lui la squadra non è pronta al punto che, per fortuna, la Finalissima non si gioca: "Grazie a Dio non giochiamo la Finalissima con la Spagna. Se avessimo giocato come oggi, avremmo perso. Quando indossiamo questa maglia dobbiamo dare di più. Serve più grinta ed è mancata l'intensità". Sulla stessa linea d'onda l'allenatore. Scaloni, infatti, non è contento del match di ieri sera: "La squadra non ha giocato bene. In nessun momento della partita".

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