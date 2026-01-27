L'ex Juve ha dato una lettura importante sulla giovane carriera di Nico Paz

Federico Grimaldi 27 gennaio - 13:33

Le parole di Angel Di Maria su Nico Paz sanno di consacrazione. Nell’intervista rilasciata ad As, il campione argentino ha elogiato apertamente il talento del centrocampista del Como, sottolineando come lo segua "regolarmente" e come il suo livello sia "altissimo". Un attestato di stima che si accompagna però alla prudenza sul futuro: "Portarlo al Real Madrid solo per lasciarlo in panchina non sarebbe una buona idea", ha spiegato Di Maria, che tra un’analisi sul presente del classe 2004 e uno sguardo al domani ha parlato anche dei propri progetti in panchina, ribadendo la volontà di "essere se stesso" anche da allenatore.

Nico Paz convince Di Maria: "Il Como gli sta facendo molto bene" — Nel corso dell’intervista ad As, Angel Di Maria ha raccontato in modo approfondito perché Nico Paz lo abbia colpito così tanto in questa stagione. "Ha attirato la mia attenzione. Ha un enorme potenziale di crescita", ha spiegato l’argentino. Secondo il Fideo, le prestazioni offerte con il Como dimostrano una maturazione evidente: "Sta giocando in modo spettacolare e mostra segnali di miglioramento continuo, portando tanta gioia all’Argentina". Parlando del futuro, l’ex Juventus ha invitato alla cautela su un possibile rientro al Real Madrid, evidenziando come una scelta affrettata potrebbe rivelarsi controproducente.

“Il problema è che il Real Madrid ha molti buoni giocatori, e portarlo lì solo per lasciarlo in panchina non è una buona idea”, ha dichiarato, aggiungendo che l’attuale esperienza in Italia "gli sta facendo molto bene" e che oggi Paz appare "più sicuro di sé e migliorato rispetto alla scorsa stagione".Di Maria si è detto convinto che in futuro avrà l’occasione di affermarsi in un grande club. Prima di soffermarsi anche sul proprio domani: "Quando andrò in pensione, mi concentrerò sull’allenamento", ha spiegato, chiarendo di voler intraprendere la carriera da tecnico seguendo un solo principio: "Cercherò di essere me stesso, proprio come ero da giocatore".