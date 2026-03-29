Piqué sulla rivalità Messi-Ronaldo: “Leo il migliore, CR7 una macchina”

Gerard Pique si è esposto su uno dei dibattiti più accesi degli ultimi anni, la rivalità calcistica tra Messi e Cristiano Ronaldo. Per talento vince senza dubbio il primo, quanto a lavoro e dedizione meglio il secondo.

Francesco Lovino Redattore 29 marzo - 18:07

Senza dubbio una delle rivalità più entusiasmanti del pallone. Il dualismo tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, a suon di Palloni d'oro, Champions League, Europei, Copa America e Mondiali, ha dato possibilità a intere generazioni di esternare il proprio parere su chi fosse migliore. Attaccanti capaci di far segnare e, soprattutto, di segnare centinaia e centinaia di gol. Non a caso, gli unici due calciatori della storia ad aver raggiunto la cifra di 900 reti in carriera. L'estate prossima, invece, potrebbero diventare - infortuni permettendo - i soli ad aver disputato sei volte una Coppa del Mondo. Gerard Piqué ha spiegato la sua preferenza.

Piqué su Messi: "Il più talentuoso" Piqué ha avuto la fortuna di giocare con entrambi nella sua carriera. Difatti l'ex difensore spagnolo, prima di diventare una colonna portante del Barcellona, militò in due parentesi distinte con la maglia del Manchester United. Proprio in queste occasioni ha avuto modo di conoscere un giovanissimo Cristiano Ronaldo. Con i blaugrana, poi, si affermò come uno dei migliori difensori della sua generazione, allenandosi con Lionel Messi.

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Proprio sul confronto tra i due ha preso posizione, mostrando una chiara preferenza per l'argentino. "Per me, Messi è il migliore al mondo. Il livello di talento che ha, non l'ho mai visto in nessuno". Parole che suonano perentorie e non lasciano spazio a dubbi: per Piqué il calcio è anzitutto tecnica e talento e Messi condensa in sé tutto questo.

Parole al miele anche per Cristiano Ronaldo — Quanto a lavoro maniacale sul campo e voglia di migliorarsi, invece, l'ago della bilancia sembra pendere dalla parte di Cristiano, definito da Piqué una vera macchina. "Ma è chiaro che Cristiano fosse una macchina che lavorava come un matto ogni giorno. Quando si tratta di lavoro, non ho mai visto nessuno prepararsi quanto lui, voleva essere il migliore. Ma in termini di talento, Messi è migliore."

In chiusura, ha proseguito: "Metterei Messi come il migliore al mondo e Cristiano sarebbe molto vicino. Sono i due migliori giocatori della storia. Sono stato fortunato e felice di poter giocare con entrambi. Entrambi mi hanno fatto vincere titoli. Sono molto diversi. Cristiano è capace di fare qualsiasi cosa bene, mentre Messi è puro talento".