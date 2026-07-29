Giovedì 30 luglio l'Ajax ospita la Vojvodina nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League. Il netto 4-1 conquistato dagli olandesi in trasferta nella sfida d'andata ha indirizzato in maniera quasi definitiva il doppio confronto, lasciando alla formazione serba poche possibilità di riaprire il discorso qualificazione.

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Il momento delle due squadre

L'Ajax ha confermato il proprio ottimo momento anche nei giorni successivi al successo europeo, superando in amichevole il Burnley per 2-1. Un test utile per mantenere alto il ritmo partita e consentire a Francesco Farioli di ruotare l'intera rosa, effettuando ben dieci cambi rispetto all'undici schierato nella gara d'andata. Un segnale della profondità dell'organico e della fiducia con cui i lancieri si avvicinano al ritorno.

Situazione decisamente più complicata per la Vojvodina. Il club serbo è rimasto senza allenatore dopo l'addio di Miroslav Tanjga e nel fine settimana ha incassato una prevedibile sconfitta in campionato contro la Stella Rossa, un risultato che non ha certamente contribuito a migliorare il morale della squadra dopo il pesante ko europeo.

Con tre gol di vantaggio e una netta superiorità tecnica già dimostrata all'andata, l'Ajax può permettersi di gestire la gara senza particolari pressioni. La Vojvodina sarà costretta a scoprirsi nel tentativo di inseguire un'impresa che appare estremamente difficile, lasciando inevitabilmente spazi alle ripartenze dei padroni di casa.

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