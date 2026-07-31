Prende il via la nuova stagione della Bundesliga austriaca e tra le sfide più interessanti della prima giornata c'è quella tra Tirol e Sturm Graz. Sulla carta gli ospiti partono con i favori del pronostico grazie a una rosa di maggiore qualità e a obiettivi decisamente più ambiziosi, ma l'inizio del campionato lascia sempre spazio a qualche incognita.

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Il momento delle due squadre

Le prime giornate della stagione, infatti, rappresentano spesso un banco di prova difficile da interpretare. Le squadre sono ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e degli automatismi tattici, fattori che possono ridurre il divario tecnico tra le contendenti.

Lo Sturm Graz resta comunque la formazione più accreditata per conquistare i tre punti. Il club arriva ai nastri di partenza con grandi aspettative e punta a partire subito con il piede giusto per lanciare un chiaro segnale alle rivali.

Il Tirol, però, può guardare con fiducia ai precedenti più recenti. Nella passata stagione, infatti, riuscì a ribaltare ogni pronostico imponendosi in entrambe le sfide contro lo Sturm Graz, dimostrando di saper mettere in difficoltà una delle squadre più competitive del campionato.

Proprio questi risultati rappresentano un elemento da non sottovalutare. Sebbene si tratti di una nuova stagione e i valori possano essere cambiati, il doppio successo ottenuto nello scorso campionato testimonia come il Tirol abbia già trovato in passato le chiavi tattiche per sorprendere gli avversari.

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