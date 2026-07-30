Ben Shelton va a caccia della semifinale al Mubadala DC Open di Washington. Il numero uno statunitense rimasto in corsa nel torneo affronterà il cileno Alejandro Tabilo in un quarto di finale che promette equilibrio e spettacolo sul cemento americano.

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Il momento dei due tennisti

Per Shelton sarà una sfida inedita. I due giocatori, infatti, non si sono mai affrontati in carriera e il match di Washington rappresenterà il primo capitolo del loro confronto diretto.

L'americano parte con i favori del pronostico, ma il suo cammino nel torneo non è stato privo di difficoltà. Shelton ha dovuto lottare in entrambe le partite disputate, arrivando sempre al terzo set e regalando al pubblico dello Stadium due incontri ricchi di emozioni.

L'ultimo successo è arrivato contro il francese Ugo Humbert. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Shelton ha reagito con carattere imponendosi 6-7(3), 6-3, 6-4 e conquistando così l'accesso ai quarti di finale.

Le prestazioni offerte finora hanno confermato la grande capacità di rimonta dell'americano, ma hanno anche evidenziato alcuni aspetti da migliorare. Shelton dovrà infatti limitare gli errori gratuiti da fondo campo se vorrà proseguire il proprio cammino verso il titolo.

Di fronte troverà un avversario dalle caratteristiche tecniche particolari. Come Humbert, anche Alejandro Tabilo è mancino e basa il proprio tennis su colpi potenti da fondo campo, ai quali aggiunge un topspin molto accentuato che può creare problemi agli avversari.

Proprio questa combinazione potrebbe mettere alla prova Shelton, che nei lunghi scambi tende talvolta a perdere precisione e a concedere qualche errore di troppo.

Anche Tabilo arriva ai quarti dopo un percorso convincente. Il cileno ha superato il francese Terence Atmane con il punteggio di 6-3, 7-6(6), chiudendo una partita intensa senza la necessità di ricorrere al terzo set.

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