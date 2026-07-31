La Bundesliga austriaca alza il sipario sulla nuova stagione e lo fa con una sfida che richiama subito alla memoria il finale del campionato scorso. Alla Red Bull Arena, infatti, il Salisburgo ospita l'Hartberg nella gara valida per la prima giornata, una sorta di remake dell'ultimo turno della passata edizione.

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Il momento delle due squadre

Un precedente che i padroni di casa ricordano tutt'altro che volentieri. Contro ogni pronostico, infatti, fu proprio l'Hartberg a espugnare il campo del Salisburgo con un sorprendente 3-1, risultato che rappresentò una delle maggiori sorprese della stagione. Un motivo in più, quindi, per cercare immediatamente il riscatto davanti al proprio pubblico.

Sulla carta il pronostico sembra essere nettamente dalla parte del Salisburgo. I principali operatori di scommesse considerano infatti la vittoria dei biancorossi come l'esito più probabile dell'incontro, tanto che la quota del segno 1 risulta particolarmente bassa. Per questo motivo, chi è alla ricerca di una giocata dal valore più interessante potrebbe valutare opzioni alternative o scommesse combinate.

Essendo la prima giornata di campionato, è difficile immaginare entrambe le squadre già al massimo della condizione fisica e atletica. Tuttavia, sia il Salisburgo sia l'Hartberg arrivano all'appuntamento con novanta minuti ufficiali già disputati. Le due formazioni hanno infatti superato senza particolari difficoltà il rispettivo impegno nel turno preliminare della Coppa d'Austria, contro avversari di livello inferiore, accumulando così minuti preziosi in vista dell'esordio in Bundesliga.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 19:30 di venerdì 1° agosto, nella cornice della Red Bull Arena di Salisburgo, dove prenderà ufficialmente il via la nuova stagione del massimo campionato austriaco.

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