Giovedì 30 luglio, alle ore 20:00, lo stadio Valbjarnarvöllur ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra IF Vestri e Rīgas Futbola skola. La formazione islandese è chiamata a una rimonta molto complicata dopo il pesante 4-1 subito nella sfida d'andata, mentre il club lettone arriva all'appuntamento con un vantaggio ampio e la fiducia derivante da un ottimo periodo di forma. L'arbitro designato per l'incontro sarà Menelaos Antoniou.

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Il momento delle due squadre

Il risultato maturato nel primo confronto ha praticamente indirizzato la qualificazione verso il Rīgas Futbola skola. I lettoni hanno mostrato una netta superiorità, riuscendo a imporsi con tre gol di margine e dimostrando maggiore qualità sia nella fase offensiva sia nella gestione dei momenti della partita.

L'IF Vestri dovrà tentare un'impresa davanti ai propri tifosi. Recuperare uno svantaggio di tre reti contro una squadra organizzata come il RFS richiederà una prestazione praticamente perfetta, con un approccio aggressivo fin dai primi minuti. La formazione islandese dovrà però evitare di concedere ulteriori spazi, perché un gol degli ospiti renderebbe quasi impossibile qualsiasi tentativo di rimonta.

Il Rīgas Futbola skola arriva invece a questa sfida con grande sicurezza. Il successo dell'andata ha confermato il buon momento della squadra lettone, che può contare su un attacco in grado di creare costantemente pericoli e su una struttura tattica solida. Con il vantaggio acquisito, gli ospiti potranno gestire la gara con maggiore pazienza, senza la necessità di forzare il ritmo.

Il fattore campo potrebbe aiutare l'IF Vestri a cercare una reazione, ma il divario evidenziato nel primo confronto lascia pensare che il RFS abbia tutte le qualità per controllare il match e completare il passaggio del turno.

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