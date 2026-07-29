Giovedì 30 luglio, alle ore 20:15, lo Stade de Tourbillon ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra FC Sion e BATE Borysów. Dopo l'1-1 maturato nella prima sfida, la qualificazione resta completamente aperta e sarà decisiva la prestazione delle due squadre nel secondo confronto. Gli svizzeri proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare il passaggio del turno, mentre i bielorussi cercheranno di confermare la propria solidità e ottenere un risultato positivo in trasferta.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SION-BATE SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Sion-Bate in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Sion-Bate BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

La partita d'andata ha evidenziato grande equilibrio, con entrambe le formazioni capaci di trovare la via del gol ma senza riuscire a prevalere sull'avversario. Il pareggio ha lasciato tutto in bilico e rende il ritorno una sfida nella quale anche un singolo episodio potrebbe risultare decisivo.

Il FC Sion arriva all'appuntamento con qualche incertezza legata al rendimento delle ultime settimane. La squadra svizzera ha alternato prestazioni convincenti ad altre meno brillanti e dovrà trovare maggiore continuità per superare un avversario esperto come il BATE Borysów. Davanti al proprio pubblico, però, potrà contare sull'importanza dello Stade de Tourbillon e sulla spinta dei propri tifosi per cercare di imporre il proprio gioco.

Il BATE Borysów, invece, ha mostrato una discreta solidità in questa fase della competizione. La formazione bielorussa non è ancora riuscita a ottenere una vittoria nelle qualificazioni europee, ma ha dimostrato organizzazione e capacità di rimanere in partita contro avversari più quotati. Dopo il pareggio dell'andata, il BATE sa che un risultato positivo in Svizzera potrebbe essere sufficiente per conquistare la qualificazione.

Si prospetta quindi una gara equilibrata, con il Sion chiamato a fare la partita e il BATE pronto a sfruttare ogni occasione per colpire. L'importanza della posta in palio potrebbe portare entrambe le squadre a un atteggiamento prudente, soprattutto nella prima parte dell'incontro.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SION-BATE SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO