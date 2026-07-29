Giovedì 30 luglio, alle ore 19:30, il MFA Centenary Stadium ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Valletta FC e Raków Częstochowa. Dopo il successo per 3-1 ottenuto nella sfida d'andata, la formazione polacca si presenta con un vantaggio importante e a un passo dalla qualificazione, mentre il Valletta è chiamato a una rimonta complicata davanti al proprio pubblico.

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Il momento delle due squadre

Il Raków ha dimostrato nella prima partita tutta la propria superiorità tecnica, riuscendo a indirizzare il doppio confronto con una prestazione convincente. Le tre reti segnate in casa consentono ai polacchi di affrontare il ritorno con maggiore tranquillità, potendo gestire il ritmo della gara senza la necessità di esporsi eccessivamente.

Il Valletta, invece, dovrà cercare di partire forte fin dai primi minuti. Recuperare due gol di svantaggio contro una squadra solida e organizzata come il Raków non sarà semplice, ma il fattore campo potrebbe dare ai maltesi la spinta necessaria per provare a riaprire la qualificazione. Servirà però una partita quasi perfetta sia in fase offensiva che difensiva, evitando di concedere spazi alle ripartenze degli ospiti.

Dal canto suo, il Raków potrà sfruttare l'esperienza maturata nelle competizioni europee e la qualità della propria rosa per controllare il match. Con il Valletta costretto a sbilanciarsi, la formazione polacca avrà anche l'opportunità di colpire in contropiede e chiudere definitivamente il discorso qualificazione.

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