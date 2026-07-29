Giovedì 30 luglio, alle ore 19:00, il FK Žalgiris ospita la Dinamo Tbilisi allo FK Žalgirio namų stadionas per la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League. La formazione lituana è chiamata a un'autentica impresa dopo il pesante 3-0 incassato nella sfida d'andata, mentre gli ospiti partono con un vantaggio rassicurante e hanno l'obiettivo di completare il lavoro conquistando il pass per il turno successivo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ZALGIRIS-DINAMO TBILISI SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Žalgiris-Dinamo Tbilisi in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Žalgiris-Dinamo Tbilisi BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

Il netto successo ottenuto una settimana fa ha evidenziato la superiorità della Dinamo Tbilisi, capace di indirizzare la qualificazione con una prestazione convincente sia sul piano del gioco che del risultato. Forte di tre reti di vantaggio, la squadra georgiana potrà affrontare il ritorno con maggiore tranquillità, gestendo i ritmi della partita e sfruttando gli spazi che inevitabilmente il Žalgiris dovrà concedere nel tentativo di rimontare.

I padroni di casa, invece, sono obbligati ad assumere fin dai primi minuti un atteggiamento offensivo. Servirà una prova praticamente perfetta per riaprire il discorso qualificazione, ma il passivo dell'andata rende la missione estremamente complicata. Il sostegno del pubblico di casa potrà rappresentare uno stimolo importante, anche se il divario mostrato nel primo confronto lascia pochi margini di ottimismo.

La Dinamo Tbilisi ha tutte le carte in regola per controllare la gara senza correre rischi eccessivi, facendo valere la propria organizzazione e l'esperienza maturata nelle competizioni europee. Il Žalgiris dovrà invece trovare un equilibrio tra la necessità di attaccare e quella di non esporsi alle ripartenze degli avversari, che potrebbero risultare decisive.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ZALGIRIS-DINAMO TBILISI SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO