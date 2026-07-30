Angeliño è pronto a salutare la Roma per fare ritorno in Spagna. Il terzino sinistro, arrivato nella Capitale dopo l'esperienza in Bundesliga, è vicino al trasferimento al Deportivo La Coruña, club che ha raggiunto un accordo verbale completo con il giallorosso.

Angelino saluta la Capitale, ritorna in Spagna

A confermare la notizia è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sui propri canali social ha annunciato il classico "Here we go", segnale dell'imminente chiusura dell'operazione. Secondo quanto riportato dal giornalista, l'accordo tra le parti è stato definito e nei prossimi giorni verranno scambiati i documenti necessari prima delle firme ufficiali.

"Deportivo La Coruña complete verbal agreement to sign Angeliño from AS Roma, here we go!", ha scritto Fabrizio Romano, sottolineando come la trattativa sia ormai arrivata alla fase conclusiva.

Per Angelino si tratta di un ritorno in patria dopo una carriera vissuta lontano dalla Spagna. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, il classe 1997 ha costruito la propria esperienza internazionale vestendo diverse maglie importanti, tra cui quelle di PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray, prima dell'approdo alla Roma.

🚨🔵⚪️ Deportivo La Coruña complete verbal agreement to sign Angeliño from AS Roma, here we go!



Exclusive story from yesterday, confirmed as documents will be exchanged soon before signatures. 🇪🇸 pic.twitter.com/edfXgSf9rW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Il suo percorso in giallorosso non ha però portato alla definitiva consacrazione nella Capitale. Arrivato per rinforzare la fascia sinistra, il laterale spagnolo ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà, fino alla decisione di valutare una nuova opportunità professionale.

Il Deportivo La Coruña punta ora sulle sue qualità tecniche, sulla capacità di spinta sulla corsia esterna e sull'esperienza maturata nei principali campionati europei. Per il club spagnolo l'arrivo di Angelino rappresenta un colpo importante per aumentare il livello della rosa e aggiungere un giocatore abituato alle competizioni internazionali.

La Roma, dal canto suo, continua il lavoro sul mercato in uscita per alleggerire l'organico e creare spazio alle prossime operazioni. La partenza del terzino spagnolo sarà formalizzata nelle prossime ore con lo scambio dei documenti e la successiva firma dei contratti. L'operazione è quindi ai dettagli: salvo sorprese, Angeliño sarà un nuovo giocatore del Deportivo La Coruña.