Giovedì 30 luglio si disputa la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Velež Mostar e Dunajská Streda. La qualificazione è ancora aperta grazie all'1-0 maturato all'andata in favore della formazione slovacca, un vantaggio minimo che lascia al club bosniaco qualche speranza di rimonta. Il Velež dovrà però cambiare atteggiamento rispetto alla prima sfida, mentre il Dunajská Streda cercherà di gestire il risultato senza rinunciare a imporre il proprio gioco.

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Il momento delle due squadre

L'unico precedente tra le due squadre risale proprio alla gara d'andata del 23 luglio, vinta dal Dunajská Streda per 1-0. Gli slovacchi hanno dominato il confronto, chiudendo con il 61% di possesso palla, sedici conclusioni complessive contro le sei degli avversari e quattro tiri nello specchio a fronte di uno solo del Velež. L'unica rete è arrivata su calcio di rigore, ma il divario visto in campo avrebbe potuto tradursi in un punteggio più ampio.

Il Velež Mostar non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio e, fin dal principio, partiva sfavorito nel confronto. Nella partita d'andata la squadra bosniaca ha faticato a costruire gioco e a rendersi pericolosa, pur mostrando una discreta organizzazione difensiva. Adesso, però, sarà costretta a scoprirsi per cercare almeno un gol che riaprirebbe il discorso qualificazione. Dopo una settimana di lavoro, lo staff tecnico ha avuto il tempo necessario per preparare una strategia diversa, ma servirà una prestazione di livello superiore rispetto a quella vista in Slovacchia.

Il Dunajská Streda arriva invece al ritorno con maggiore fiducia nonostante il pareggio per 1-1 ottenuto nell'esordio in campionato contro il Ružomberok. Anche in quella partita la formazione slovacca ha controllato il possesso del pallone e creato diverse occasioni, venendo però raggiunta nel finale. Il risultato può aver lasciato un po' di rammarico, ma le indicazioni sul piano del gioco restano positive.

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