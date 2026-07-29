Giovedì 30 luglio, alle ore 20:00, lo Stadiumi Fadil Vokrri ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra KF Ballkani e Bohemian FC. La formazione kosovara è chiamata a rimontare dopo la sconfitta per 2-1 subita in Irlanda, mentre gli ospiti partono con un leggero vantaggio e l'obiettivo di difenderlo per conquistare il passaggio al turno successivo.

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Il momento delle due squadre

La sfida d'andata ha regalato grande equilibrio, con il Bohemian FC capace di sfruttare il fattore campo e portarsi avanti nel doppio confronto. Il margine di una sola rete, però, lascia la qualificazione completamente aperta e rende il ritorno una partita tutta da vivere.

Il Ballkani potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e sarà costretto ad assumere un atteggiamento più offensivo fin dai primi minuti. Recuperare un solo gol è un obiettivo alla portata, ma servirà una prestazione attenta anche in fase difensiva per evitare di concedere spazi alle ripartenze degli irlandesi.

Il Bohemian FC arriva invece a questo appuntamento con maggiore serenità. Forte del vantaggio conquistato all'andata, la squadra irlandese potrà gestire i ritmi della gara e sfruttare l'eventuale necessità del Ballkani di scoprirsi. Un gol in trasferta potrebbe infatti indirizzare definitivamente la qualificazione.

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