Giovedì 30 luglio, alle ore 20:15, lo Stade de Luxembourg ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra UNA Strassen e Partizan Belgrado. La formazione lussemburghese è chiamata a una rimonta quasi impossibile dopo il pesante 4-0 subito nella sfida d’andata, mentre il club serbo arriva all’appuntamento con un vantaggio enorme e l’obiettivo di completare senza problemi il passaggio al turno successivo.

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Il momento delle due squadre

Il primo confronto ha indirizzato in maniera netta il doppio confronto. Il Partizan Belgrado ha dominato la gara d’andata, dimostrando una superiorità evidente sia dal punto di vista tecnico sia nella gestione dei momenti decisivi. Quattro reti di margine rappresentano un vantaggio praticamente decisivo e permettono agli ospiti di affrontare il ritorno con grande tranquillità.

L’UNA Strassen proverà comunque a reagire davanti al proprio pubblico. La squadra lussemburghese dovrà cercare una prestazione di orgoglio e provare a mettere in difficoltà un avversario di grande esperienza internazionale. La priorità sarà trovare un gol nei primi minuti per alimentare le speranze di rimonta, anche se recuperare uno svantaggio così ampio richiede una vera impresa.

Il Partizan Belgrado, invece, potrà gestire la partita con maggiore serenità. Forte del 4-0 ottenuto all’andata, la squadra serba non avrà bisogno di forzare i ritmi e potrà concentrarsi sul controllo della gara, evitando rischi inutili e sfruttando gli eventuali spazi lasciati dagli avversari.

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