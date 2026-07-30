Il Chelsea piazza un nuovo colpo per la difesa in vista della stagione 2026/27. Il club londinese ha ufficializzato l'ingaggio di Maxence Lacroix, difensore francese proveniente dal Crystal Palace, che ha firmato un contratto valido fino al 2032 con i Blues.

Le prime parole di Lacroix con la maglia del Chelsea

Il classe 2000, ormai affermato nel panorama della Premier League, si unirà ai nuovi compagni in vista della preparazione estiva e sarà a disposizione dello staff tecnico per la nuova stagione. Un investimento importante da parte del Chelsea, che punta sulle caratteristiche fisiche e tecniche del centrale francese per consolidare il reparto arretrato.

Lacroix ha espresso tutta la propria soddisfazione per il trasferimento a Stamford Bridge, sottolineando l'importanza della nuova sfida: "Sono davvero felice di far parte di questo bellissimo club. Tutti conoscono la leggenda del Chelsea, la sua tradizione di vittorie, e poter essere parte di tutto questo è un momento di grande orgoglio".

Il difensore ha poi raccontato le sensazioni avute dopo i primi colloqui con l'allenatore, evidenziando una totale sintonia con il progetto del club: "Quando ho parlato con il mister, ho visto che abbiamo la stessa direzione e lo stesso desiderio per questa squadra".

Maxence Lacroix is Chelsea. 📸🤩 pic.twitter.com/nwKgUVbXiU — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

Gli obiettivi e la rinascita del calciatore

L'ambizione, per Lacroix, è chiara: vincere trofei: "Vogliamo vincere. Quando si vede la qualità dei giocatori presenti qui e tutto ciò che circonda il club, è qualcosa che possiamo raggiungere. L'obiettivo è alzare dei trofei e non vedo l'ora di dare il mio contributo". Ha dichiarato il nuovo acquisto dei Blues.

Dopo l'esperienza al Crystal Palace, dove si è messo in evidenza per affidabilità, velocità e capacità di lettura del gioco, Lacroix arriva al Chelsea con l'obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità nella sua carriera. Il difensore francese ha già maturato esperienza ad alto livello anche durante il periodo trascorso in Germania con il Wolfsburg, prima dell'approdo in Premier League.

Il suo arrivo conferma la strategia del Chelsea di puntare su giocatori nel pieno della maturità calcistica, capaci di garantire rendimento immediato ma anche continuità negli anni. Con un accordo fino al 2032. Lacroix rappresenta un tassello importante per il futuro della squadra londinese, chiamata a tornare protagonista nella corsa ai grandi obiettivi nazionali e internazionali.