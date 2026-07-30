Jack Grealish non ci sta e decide di rispondere alle voci sul suo futuro. L'esterno inglese del Manchester City ha reagito duramente alle indiscrezioni circolate dopo la sua assenza dalla lista dei 28 convocati per la tournée estiva del club in Asia. Chiarendo che la sua esclusione non sarebbe legata a una scelta tecnica.

Grealish finisce la pazienza, l'attacco dopo le indiscrezioni social

Il giocatore, infatti, ha voluto precisare la situazione dopo che diversi media avevano interpretato la sua mancata convocazione come un segnale di una possibile rottura con il nuovo allenatore Enzo Maresca. In una risposta poi cancellata sui social, Grealish ha replicato a un post di ESPN che sottolineava la sua assenza. Così come quella di Kalvin Phillips, dalla spedizione del Manchester City.

"Solo per farvelo sapere, sto ancora recuperando da un infortunio, quindi non mi sto ancora allenando. Non sono stato 'escluso', quindi smettetela di dire sciocchezze, grazie". Ha scritto il calciatore inglese.

Una presa di posizione netta, arrivata dopo ore di rumors sul suo futuro. Grealish, infatti, sta vivendo un momento delicato della sua carriera. Un problema fisico gli ha impedito di partecipare al Mondiale e, dopo una stagione complicata, il suo ruolo all'interno del nuovo progetto del Manchester City resta da definire.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, cammina sul terreno di gioco dopo la partita di Premier League tra Chelsea e Bournemouth a Stamford Bridge, il 30 dicembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

L'arrivo di Maresca cambia le carte in tavola

L'arrivo di Enzo Maresca sulla panchina dei Citizens ha alimentato ulteriormente le speculazioni, anche se lo stesso tecnico avrebbe ribadito di voler contare sul talento inglese. Nonostante questo, alcuni media britannici sostengono che il club sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore, aprendo alla possibilità di una separazione dopo anni importanti.

Grealish è arrivato al Manchester City nell'estate del 2021 dall'Aston Villa per una cifra record e ha contribuito ai successi della squadra di Pep Guardiola, conquistando trofei nazionali e internazionali. Tuttavia, nell'ultimo periodo il suo rendimento è stato condizionato da infortuni e da una crescente concorrenza interna.

Jack Grealish fights back against rumours that he is being left out of Manchester City's pre season! ❌



Is there a way back for Grealish in Man City's first team? 👀 pic.twitter.com/75bLbSRODt — Football Insider (@footyinsider247) July 30, 2026

Il Manchester City inizierà la tournée asiatica sabato con la sfida contro l'Inter a Hong Kong. Grealish, invece, continuerà il percorso di recupero, in attesa di tornare a disposizione e di chiarire definitivamente quale sarà il suo ruolo nella nuova era guidata da Maresca.