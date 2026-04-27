Non nuovo a feste e qualche bicchiere di troppo, si fa scovare in un locale a Manchester durante la riabilitazione dal suo infortunio.
Festa Citizens, Grealish ruba la scena a Rodri: e la tifosa la bacia lui...
Il solito Jack Grealish
Un lungo infortunio che avrebbe debilitato chiunque, ma non lui. Jack Grealish, attaccante inglese classe 1995, non ha mai nascosto i suoi principali passatempi: l'alcool e lo svago durante le feste. Non a caso, in patria, lo avrebbero ribattezzato "Party Boy". Ebbene, è stato ritrovato addormentato in una terrazza di un locale a Manchester, con ogni tentativo di svegliarlo che è risultato vano.
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