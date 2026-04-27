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Il solito Jack Grealish

Un lungo infortunio che avrebbe debilitato chiunque, ma non lui. Jack Grealish, attaccante inglese classe 1995, non ha mai nascosto i suoi principali passatempi: l'alcool e lo svago durante le feste. Non a caso, in patria, lo avrebbero ribattezzato "Party Boy". Ebbene, è stato ritrovato addormentato in una terrazza di un locale a Manchester, con ogni tentativo di svegliarlo che è risultato vano.

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