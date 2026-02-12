La vicenda arriva in un momento delicato: il giocatore si è appena operato per una frattura da stress al piede e salterà il resto della stagione

Federico Grimaldi 12 febbraio - 12:50

Il tribunale di Liverpool ha inflitto a Jack Grealishsei punti sulla patente e una sanzione complessiva superiore alle 1.000 sterline per un episodio avvenuto il 12 settembre nel centro di Liverpool. Le telecamere hanno ripreso la sua Lamborghini Urus Performante da 210.000 sterline mentre oltrepassava un semaforo rosso poco dopo le 23.30, circa 1,4 secondi dopo lo scatto del rosso, come ha riferito in aula la polizia del Merseyside. In un primo momento gli agenti gli hanno contestato il passaggio con il rosso, ma in seguito hanno ritirato quell’accusa.

Come riporta The Sun, i giudici, però, hanno riconosciuto il calciatore - oggi in prestito all’Everton dal Manchester City - colpevole di non aver comunicato alle autorità chi si trovasse alla guida del veicolo. Il magistrato ha quindi assegnato sei punti di penalità, una multa di 660 sterline, oltre al pagamento delle spese processuali e del supplemento per le vittime. Prima l'infortunio che gli ha tolto la possibilità di andare ai Mondiali, e ora questo: un momento decisamente sfortunato per l'inglese.

Grealish, le immagini delle telecamere e la ricostruzione della polizia — In aula è emerso che la Polizia del Merseyside ha inviato comunicazioni ufficiali agli indirizzi collegati a Grealish, tra Manchester e Cheshire. Gli agenti gli hanno chiesto di indicare chi fosse alla guida della Lamborghini al momento dell’infrazione. Si tratta di una procedura standard nei casi rilevati dalle telecamere: il proprietario del veicolo deve fornire i dati richiesti entro i tempi previsti. Secondo quanto dichiarato dal responsabile dell’unità strade più sicure, Kevin Scott, Grealish non ha risposto alla richiesta. La mancata comunicazione ha fatto scattare il procedimento a suo carico.

La Polizia ha poi ritirato l’accusa di passaggio con il semaforo rosso. Il tribunale di Liverpool, però, lo ha dichiarato colpevole per non aver collaborato con le autorità. Il magistrato Paul Farquhar gli ha inflitto sei punti sulla patente, una multa e il pagamento delle spese processuali. La vicenda arriva in un momento delicato: il giocatore si è appena operato per una frattura da stress al piede e salterà il resto della stagione.