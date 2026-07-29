Giovedì 30 luglio, alle ore 21:00, l’Easter Road Stadium ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Hibernian FC e KF Malisheva. La formazione scozzese è chiamata a una difficile rimonta dopo la sconfitta per 0-2 subita nella sfida d’andata in Kosovo, mentre gli ospiti arrivano all’appuntamento con un vantaggio importante e la fiducia derivante dagli ultimi risultati positivi.

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Il momento delle due squadre

Il primo confronto ha rappresentato un duro colpo per l’Hibernian, che non è riuscito a trovare le giuste contromisure contro un KF Malisheva molto organizzato e concreto. Due gol di svantaggio rappresentano un ostacolo significativo, ma la squadra scozzese potrà contare sul fattore campo e sull’atmosfera dell’Easter Road Stadium per provare a riaprire il discorso qualificazione.

L’Hibernian dovrà partire forte e cercare subito una rete che possa cambiare l’inerzia della partita. La formazione di casa sarà costretta ad aumentare il peso offensivo, ma dovrà allo stesso tempo evitare di concedere spazi alle ripartenze degli avversari, perché un gol del Malisheva renderebbe la rimonta praticamente impossibile.

Il KF Malisheva arriva invece alla sfida di ritorno in un momento molto positivo. La squadra kosovara ha conquistato due vittorie nelle ultime tre partite e ha dimostrato grande efficacia nella fase offensiva, oltre a una buona solidità complessiva. Il vantaggio di 2-0 permette agli ospiti di affrontare la gara con maggiore tranquillità, potendo scegliere se abbassare il ritmo o sfruttare gli spazi lasciati dagli scozzesi.

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