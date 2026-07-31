L'Aarhus GF arriva all'appuntamento di campionato con entusiasmo e fiducia dopo una delle imprese più sorprendenti di questo avvio di stagione. Nel ritorno del secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League, i campioni in carica hanno ribaltato una situazione che sembrava ormai compromessa: dopo il pesante 4-1 subito all'andata davanti ai propri tifosi, sono riusciti a imporsi per 3-0 in trasferta, riequilibrando il doppio confronto e conquistando infine la qualificazione ai calci di rigore.

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Il momento delle due squadre

In campionato, invece, l'esordio non è andato oltre un pareggio per 1-1 contro il Brondby, un risultato che ha lasciato spazio a qualche rimpianto ma che non ha intaccato il morale della squadra, rinvigorito dalla recente impresa europea.

Dall'altra parte ci sarà un Lyngby BK che, nonostante la sconfitta rimediata nell'ultimo turno, ha offerto segnali decisamente incoraggianti. Il ko contro il Copenaghen ha rappresentato la sedicesima sconfitta consecutiva al Parken, ma il risultato racconta solo in parte quanto visto in campo. La formazione neopromossa, infatti, era riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1, mettendo in seria difficoltà una delle squadre più forti del campionato prima di cedere nella ripresa.

Se riuscirà a confermare la qualità e l'intensità mostrate contro il Copenaghen, il Lyngby BK potrebbe rivelarsi un avversario più ostico del previsto anche per i campioni in carica, chiamati a gestire le energie dopo le fatiche europee.

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