Giovedì 30 luglio va in scena la sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra Petrocub e Borac Banja Luka. Il verdetto sembra ormai praticamente scritto dopo quanto visto una settimana fa, quando la formazione bosniaca si è imposta con un netto 3-0, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Il Petrocub, invece, ha confermato tutte le difficoltà già evidenziate nelle ultime settimane, sia nelle competizioni europee sia nel campionato moldavo.

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Il momento delle due squadre

L'unico precedente tra le due squadre è proprio quello dell'andata, disputata il 23 luglio. In quell'occasione il Borac ha dominato la partita sotto ogni punto di vista, controllando il possesso palla (58%), creando numerose occasioni da gol e concludendo ben venti volte verso la porta avversaria. Il Petrocub, al contrario, è riuscito a centrare lo specchio soltanto in due occasioni, pagando a caro prezzo i tanti errori commessi nella propria metà campo.

La squadra moldava arriva a questo appuntamento attraversando un periodo estremamente complicato. Il Petrocub non vince da sei partite consecutive e nell'ultimo turno di campionato non è andato oltre uno 0-0 contro il Real Sireți, un risultato deludente considerando il valore dell'avversario. A rendere ancora più difficile la missione c'è il fatto che il ritorno verrà disputato in campo neutro, senza il supporto del pubblico di casa.

Il Borac, invece, può affrontare la trasferta con grande tranquillità. Il campionato bosniaco deve ancora iniziare e la squadra è interamente concentrata sul percorso europeo. Il largo vantaggio conquistato nella gara d'andata permette anche di gestire le energie e non è escluso che l'allenatore conceda spazio a qualche rotazione, senza però rinunciare all'organizzazione tattica che ha fatto la differenza nel primo confronto.

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