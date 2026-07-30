Lorenzo Musetti torna in campo al Mubadala DC Open di Washington per affrontare Rafael Jodar in una sfida che promette spettacolo e intensità. L'azzurro, reduce dal ritorno in campo dopo il lungo stop per infortunio, cerca un altro successo sul cemento americano per continuare il proprio cammino nel torneo.

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Il momento dei due tennisti

Di fronte troverà uno dei giovani più interessanti del circuito, lo spagnolo Rafael Jodar, deciso a confermare il suo valore contro un avversario di assoluto livello.

Sulla carta il confronto si preannuncia equilibrato. Entrambi stanno vivendo un momento di crescita e hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma Musetti può contare su un bagaglio di esperienza nettamente superiore nelle sfide più importanti del circuito ATP.

L'italiano occupa attualmente la dodicesima posizione del ranking mondiale, mentre Jodar è numero 21. Una differenza contenuta che testimonia la qualità di entrambi, ma che evidenzia anche il percorso già consolidato del tennista di Carrara.

Il principale punto di forza di Musetti resta la sua straordinaria varietà di gioco. L'azzurro è in grado di alternare ritmo e soluzioni tecniche con grande naturalezza, passando da accelerazioni improvvise a palle più lavorate, sfruttando il rovescio a una mano e una notevole sensibilità nei colpi di tocco.

Proprio questa capacità di cambiare continuamente il copione della partita potrebbe rappresentare un fattore decisivo contro Jodar. Lo spagnolo basa gran parte del proprio tennis sulla potenza e sull'aggressività da fondo campo, caratteristiche che potrebbero essere messe in difficoltà dalla fantasia e dall'imprevedibilità del gioco di Musetti.

Per l'azzurro sarà anche un test importante dal punto di vista della condizione fisica. Dopo il rientro dall'infortunio, ogni partita rappresenta un'occasione per ritrovare continuità e minuti nelle gambe, ma anche per verificare i progressi sul piano atletico.

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