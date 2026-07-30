Il Mubadala DC Open di Washington avrà sicuramente uno statunitense tra i semifinalisti. A contendersi il pass per il penultimo atto del torneo ATP 500 saranno Taylor Fritz e Alex Michelsen, protagonisti di un derby tutto americano che promette spettacolo sul cemento della capitale.

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Il momento dei due tennisti

Fritz arriva ai quarti di finale con il favore del pronostico grazie alla sua maggiore esperienza e a una classifica che lo vede occupare la decima posizione mondiale. L'ex numero 4 del ranking ATP, però, dovrà sfatare un tabù: nei due precedenti disputati contro Michelsen non è infatti mai riuscito a conquistare la vittoria.

Quella di Washington rappresenta quindi un'importante occasione per invertire la tendenza e prendersi una rivincita contro il giovane connazionale, che negli scontri diretti ha sempre avuto la meglio.

Il percorso di Fritz nel torneo è stato fin qui estremamente convincente. Il numero 10 del mondo ha superato prima il belga Zizou Bergs e successivamente il polacco Kamil Majchrzak, imponendosi in entrambe le occasioni con l'identico punteggio di 6-3, 6-4.

L'americano sta mostrando grande solidità al servizio e continuità da fondo campo, caratteristiche che gli hanno consentito di raggiungere i quarti senza particolari difficoltà. L'obiettivo è quello di eguagliare il risultato ottenuto nel 2023, quando riuscì a spingersi fino alle semifinali del torneo.

Dall'altra parte della rete ci sarà un Alex Michelsen altrettanto convincente. Il numero 40 del mondo non ha ancora perso nemmeno un set in questa edizione del Mubadala DC Open, anche se il suo cammino è stato decisamente più impegnativo.

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