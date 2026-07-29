Giovedì 30 luglio, alle ore 19:30, il Park Hall ospita la sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra The New Saints e FC Flora. Dopo lo 0-1 maturato nella gara d'andata, la qualificazione resta ancora tutta da decidere. La formazione gallese proverà a sfruttare il fattore campo per ribaltare il risultato, mentre gli estoni cercheranno di difendere il prezioso vantaggio conquistato nel primo confronto. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Vitālijs Spasjoņņikovs.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TNS-FLORA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere TNS-Flora in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto TNS-Flora BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

Il successo ottenuto dal Flora una settimana fa permette agli ospiti di affrontare il ritorno con maggiore serenità, ma il margine di una sola rete non consente di abbassare la guardia. La squadra estone dovrà disputare una partita attenta dal punto di vista difensivo, cercando allo stesso tempo di sfruttare gli spazi che inevitabilmente si creeranno con il passare dei minuti.

The New Saints è invece obbligato ad assumere un atteggiamento più offensivo rispetto all'andata. Giocare davanti ai propri tifosi rappresenta un'opportunità importante per aumentare l'intensità della manovra e mettere sotto pressione la retroguardia avversaria fin dalle prime battute. Servirà però equilibrio, perché concedere campo alle ripartenze del Flora potrebbe complicare ulteriormente la rincorsa alla qualificazione.

La squadra estone ha dimostrato nel primo confronto di saper gestire bene i momenti della partita e arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di avere due risultati su tre a disposizione. The New Saints, invece, dovrà trovare il gol senza scoprirsi eccessivamente, in una sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TNS-FLORA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO