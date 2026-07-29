Giovedì 30 luglio, alle ore 20:30, lo stadio GKS di Katowice ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra GKS Katowice e MŠK Žilina. La formazione polacca è chiamata a ribaltare il risultato dopo la sconfitta per 2-1 subita nella sfida d'andata in Slovacchia, mentre il MŠK Žilina arriva all'appuntamento con un leggero vantaggio da difendere per conquistare il passaggio al turno successivo.

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Il momento delle due squadre

La prima partita ha premiato la squadra slovacca, capace di sfruttare il fattore campo e portarsi avanti nel doppio confronto. Il successo per 2-1, però, lascia ancora aperti tutti gli scenari: un solo gol di margine non permette al Žilina di abbassare la guardia e rende la sfida di ritorno particolarmente delicata.

Il GKS Katowice potrà contare sul sostegno del proprio pubblico e dovrà necessariamente aumentare l'intensità offensiva. La squadra allenata da Rafał Górak avrà bisogno di una prestazione coraggiosa per recuperare lo svantaggio, ma allo stesso tempo dovrà evitare di concedere spazi agli avversari, che hanno già dimostrato di essere pericolosi in fase offensiva.

Il MŠK Žilina, guidato da Pavol Staňo, arriva invece con maggiore tranquillità grazie al risultato conquistato all'andata. La squadra slovacca potrà impostare una partita più attenta, cercando di contenere la pressione iniziale dei padroni di casa e sfruttando le occasioni che inevitabilmente arriveranno con il passare dei minuti.

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