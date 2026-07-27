Banda non si è presentato al ritiro del Lecce e non risponde alle chiamate del club
Il Lecce scende in campo con dei cuccioli per una splendida iniziativa
Il rapporto fra il Lecce e Lameck Banda è, ormai, ai ferri corti. Lo zambiano non si è presentato al ritiro dei salentini a Bad Loipersdorf, nonostante i continui richiami della società, i comunicati e le minacce di provvedimenti disciplinari.
La ricostruzioneL'esterno offensivo Banda, grande protagonista della passata stagione del Lecce, grazie ai suoi 5 gol e 4 assist che hanno permesso ai salentini di salvarsi, è il caso più discusso da giorni nel ritiro della squadra. Attualmente, gli uomini di Di Francesco stanno effettuando la preparazione dal ritiro di Bad Loipersdorf, in Austria. La squadra è al completo ma manca, probabilmente, il giocatore più forte, Lameck Banda. Lo zambiano, infatti, non si è presentato al raduno a causa, a detta sua, di problematiche logistiche e burocratiche legate al rientro in Italia.
Nonostante il comunicato del Lecce, che lo esortava a rientrare al più presto, e le continue chiamate, Banda non ha mai risposto, facendo perdere le tracce sul suo conto. Il Responsabile dell'area tecnica del club, Stefano Trinchera, ha dichiarato: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. La società ha scelto una strada, comunicata attraverso una nota ufficiale, e la percorrerà fino in fondo. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche senza però ricevere risposta. Vedremo fino a quando si andrà avanti così. È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento. Siamo sempre stati molto disponibili nei confronti di Lameck, anche in alcune vicende personali lo abbiamo sempre sostenuto. Anche per questo motivo il suo comportamento ha colto tutti di sorpresa".
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E ora?Con Banda automaticamente fuori dai giochi e difficilmente reintegrabile, il Lecce comincia a sondare il terreno per eventuali sostituti. Come riporta il Giornale di Puglia, il club salentino avrebbe messo gli occhi sull'esterno offensivo dello Young Boys Alan Virginius, su cui vi è la concorrenza del Genoa, del Paderborn e dell'Anderlecht. L'alternativa è Philip Otele, attaccante del Basilea, per cui gli svizzeri chiedono una cifra intorno ai 6 milioni di euro, ritenuta troppo alta del Lecce.
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