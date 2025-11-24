C’è chi va allo stadio armato di statistiche, chi si innamora di un dribbling e chi discute per ore su moduli e schemi. Ma c’è un’altra Lazio, nascosta dietro le maglie e i tabelloni luminosi: quella fatta di nomi che diventano storie, di cognomi che sembrano piccole avventure. Perché una squadra non è solo corsa, pressing e gol; è anche un mosaico di origini, viaggi, antenati e significati che nessun VAR potrà mai fermare.

Tra provveditori friulani, guerrieri irlandesi finiti nel Sud Italia, custodi di castelli spagnoli, profeti greci, figli di Lazzaro e messaggeri di buone notizie yoruba, la Lazio è un romanzo che passa attraverso secoli, lingue e paesi lontani. C’è chi porta sulla schiena una roccia, chi un bosco di rovi, chi un vicino di casa e chi… una coscia d’agnello. E no, non è una metafora tattica.

Ogni cognome è una porta che si apre, un viaggio che parte da un campo di allenamento e finisce in un villaggio medievale, su una montagna berbera o tra le case colorate di Lagos. Basta leggerli con un po’ di curiosità: dietro 11 maglie della Lazio (e una panchina con sigaro virtuale) si nascondono storie che non hanno bisogno di gol per valere la pena di essere raccontate.

Lazio: tra cosce d’agnello, viandanti, vicini di casa e piccoli rovi: le radici sorprendenti dei nomi biancocelesti

Samuel Gigot, nato ad Avignone il 12 ottobre 1993, porta un cognome dal significato curioso e profondamente legato alla lingua francese. Il cognome Gigot, infatti, deriva dal termine francese gigot, che indica la coscia, in particolare la coscia d’agnello, un taglio di carne ancora oggi molto comune nella gastronomia d’oltralpe. L’origine del cognome può avere due letture: la prima è quella di un soprannome fisico, attribuito in passato a qualcuno con cosce robuste o una corporatura marcata, come accadeva spesso nel Medioevo quando le caratteristiche evidenti di una persona diventavano il suo identificativo. La seconda interpretazione rimanda invece a un cognome professionale, probabilmente legato al mestiere di macellaio, cuoco o venditore di carne specializzato proprio in quel taglio. È un cognome tipico della Francia meridionale, perfettamente coerente con le origini provenzali del calciatore.

Samuel Gigot

Luca Pellegrini, nato a Roma il 7 marzo 1999, porta un cognome tra i più antichi e diffusi della tradizione italiana. Il cognome Pellegrini affonda infatti le sue radici nel Medioevo ed è legato alla parola latina peregrinus, che significa “forestiero”, “viandante”, “colui che viaggia verso un luogo sacro”. In origine indicava una persona che compiva un viaggio religioso, il classico pellegrinaggio, oppure qualcuno che veniva da lontano, senza radici stabili in un territorio. Con il tempo il termine, così carico di simbolismo spirituale, è diventato un cognome vero e proprio, spesso attribuito a famiglie che ospitavano pellegrini, a devoti che avevano compiuto un lungo cammino o a persone riconosciute come “straniere” all’interno di una comunità. È un cognome particolarmente diffuso in tutta Italia, soprattutto nel Centro-Nord, e porta con sé l’idea del viaggio, della ricerca e del movimento.

Luca Pellegrini

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, nato a Segrate il 4 dicembre 2001, porta un cognome che affonda le sue origini nella lingua italiana rurale e nel rapporto con il mondo naturale. Il cognome Rovella, infatti, deriva molto probabilmente da rovo o rovere, termini legati ai cespugli spinosi o agli alberi di quercia che un tempo caratterizzavano vaste zone boschive del Nord Italia. L’aggiunta del suffisso -ella indica una forma diminutiva o affettiva: “Rovella” può quindi significare “piccolo rovo”, “piccolo boschetto di rovi” oppure, in alternativa, riferirsi ad una zona chiamata così in passato perché ricca di vegetazione spinosa. “Rovella” porta dunque con sé l’immagine di una natura selvatica e resistente, di un ambiente duro ma vitale, che nel tempo si è trasformato in un cognome dal suono dolce, ma dalle radici forti e profonde.

Nicolò Rovella

Lazio: tra messaggeri di fortuna, guerrieri berberi e rocce mediterranee: quando il nome racconta il carattere

Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru, nato a Lagos il 6 febbraio 2001, porta un cognome che racconta una storia profonda, intrecciata tra tradizione yoruba e cultura musulmana dell’Africa occidentale. Il suo cognome, Dele-Bashiru, è infatti composto da due elementi distinti, ognuno dei quali custodisce un significato preciso. La prima parte, “Dele”, proviene dalla lingua yoruba: unisce le parole dé (“arrivare”) e ilé (“casa”). Insieme formano un’idea calda e simbolica, quella di qualcuno che torna a casa, di un ritorno accolto come evento positivo, quasi una benedizione per la famiglia. La seconda parte del cognome, “Bashiru”, è invece di origine araba e significa “colui che porta buone notizie”. È un nome molto diffuso nelle famiglie musulmane della Nigeria e trasmette un senso di speranza, di annuncio felice, di messaggio beneaugurante. Messi insieme, questi due elementi creano un cognome dal significato potente: “colui che porta buone notizie alla casa”, oppure “il ritorno portatore di fortuna”.

Fisayo Dele-Bashiru

Pedro, idolo della tifoseria della Lazio, nato a Santa Cruz de Tenerife il 28 luglio 1987, porta un nome tra i più antichi e simbolici della tradizione linguistica mediterranea. “Pedro” è infatti la forma spagnola del nome Pietro, che deriva direttamente dal greco Pétros, traduzione del termine aramaico Kefa. Il significato è limpido e potente: “pietra”, “roccia”, “fondamento solido”. Il nome nasce con un valore simbolico fortissimo già nell’antichità: la roccia è ciò che resiste, ciò che non si muove, ciò su cui si costruisce qualcosa di stabile. In ambito cristiano, il nome ha assunto un peso ancora maggiore perché associato all’idea di fermezza, affidabilità e solidità morale. Nel mondo ispanico “Pedro” è diventato uno dei nomi più diffusi proprio per questo motivo: evoca la forza tranquilla, il carattere saldo, la presenza stabile su cui ci si può appoggiare.

Pedro

Memoria, castelli e radici di terra: tre cognomi che parlano di appartenenza

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, nato a Cesena il 16 giugno 1995, porta un cognome tipicamente italiano, le cui origini affondano nella tradizione medievale dei soprannomi familiari. Il cognome Zaccagni deriva infatti dal nome proprio “Zaccaria”, una forma italiana dell’ebraico Zekharyāh, che significa: “Dio si è ricordato”, oppure “colui che è ricordato da Dio”. Nel Medioevo, da questo nome personale si svilupparono vari diminutivi e patronimici: Zaccaria → Zaccaro → Zaccagno → Zaccagni. La presenza del suffisso -agni indica una forma familiare e plurale, come se indicasse “i figli di Zaccagno”, o “la famiglia di Zaccaria”. Si tratta quindi di un cognome di tipo patronimico, nato per identificare una discendenza: una famiglia nota per avere come capostipite un uomo chiamato Zaccaria o una delle sue forme popolari. Il cognome è diffuso soprattutto nell’Italia centrale, coerente con le origini romagnole del calciatore, e porta con sé un significato antico ma molto forte: quello della memoria, dell’identità di famiglia e dell’idea che le proprie radici siano “ricordate” e custodite nel tempo.

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, nato ad Anzio il 12 gennaio 1995, porta un cognome che racconta una storia profondamente legata alla geografia e alle radici italiane. Romagnoli è infatti un cognome che deriva direttamente dalla parola “Romagna”, la storica regione dell’Italia nord-orientale, e significa letteralmente: “originario della Romagna”, “appartenente alla gente di Romagna”. Si tratta quindi di un cognome etnico o toponimico, usato nel passato per identificare chi proveniva da quella terra, soprattutto quando si spostava in altre regioni. Nel Medioevo, infatti, era molto comune che una persona venisse chiamata proprio in base alla sua provenienza geografica, e da lì nasceva poi il cognome familiare tramandato nei secoli.

Alessio Romagnoli

Dal Suriname alle saghe nordiche, tra figli astuti, famiglie unite e caratteri di ferro: cognomi che attraversano il mondo

Tijjani Noslin, nato ad Amsterdam il 7 luglio 1999, porta un cognome dalle origini non comuni e affascinanti, che rimandano alla storia del Suriname e delle comunità creole del Sudamerica. Il cognome Noslin è infatti tipico delle famiglie surinamesi di origine afro-creola e presenta una struttura linguistica derivata dal contatto tra olandese, lingue creole locali e talvolta influenze francesi. La sua etimologia non appartiene dunque al mondo europeo tradizionale, ma a quello creolo, dove molti cognomi nacquero nel periodo coloniale come adattamenti fonetici o traduzioni semplificate di nomi europei. La radice del nome sembra collegarsi alla parola olandese “Nos” (“noi”) oppure, secondo un’altra interpretazione, alla forma francese “Noslin”, un diminutivo affine a cognomi come Nosland / Noslon, usato per indicare: una famiglia compatta e unita, un “piccolo nucleo” o “gruppo stretto”,oppure un discendente di una linea familiare riconoscibile.

Nuno Tavares,terzino sinistro della Lazio, nato a Lisbona il 26 gennaio 2000, porta un cognome che affonda le sue radici nella storia della penisola iberica e, in particolare, nella tradizione portoghese. Tavares è infatti un cognome patronimico molto diffuso in Portogallo e deriva dal nome proprio medievale “Tavares”, a sua volta legato alla radice germanica “Tauber / Tavar / Tafar”. Il significato più accreditato è: “figlio di Tavares”, oppure “discendente della famiglia Tavares”. Originariamente, il nome Tavares potrebbe essere stato collegato a una persona identificata come “colui che è rapido, astuto”, oppure secondo altre interpretazioni come “colui che viene da Tavares”, nome di un antico insediamento legato alla presenza germanica in territorio iberico durante il Medioevo.

Gustav Isaksen, nato a Hjerk il 19 aprile 2001, porta un cognome profondamente legato alla tradizione scandinava. Isaksen è infatti un classico cognome patronimico danese e norvegese, costruito secondo una regola molto antica: il cognome indicava il nome del padre. Il termine si compone di: Isak → la forma scandinava del nome biblico Isacco, -sen → suffisso danese/norvegese che significa “figlio di”. Il significato letterale del cognome è quindi: “figlio di Isak”, cioè discendente di un uomo chiamato Isacco. Questo tipo di cognomi nasce nelle società nordiche dove, per secoli, l’identità familiare veniva trasmessa indicando chi fosse il padre: così il figlio di un certo Isak diventava “Isaksen”, proprio come il figlio di Hans diventava Hansen, o quello di Peter diventava Petersen. Il nome Isak / Isacco porta a sua volta un significato molto forte nella tradizione ebraica: “egli riderà”, “colui che porta gioia”.

Boulaye Dia, nato a Oyonnax il 16 novembre 1996, porta un cognome tipico dell’Africa occidentale, in particolare del Senegal, appartenente alla tradizione serer e diffuso anche tra le comunità wolof. Il cognome Dia ha un'origine profonda e culturalmente ricca: nelle lingue dell’area senegalese, la radice “Di- / Jaa / Dya” è associata a concetti di saggezza, resistenza e solidità. In molte famiglie serer, “Dia” identifica linee genealogiche considerate antiche e rispettate, spesso associate a persone di forte carattere, grande equilibrio e disciplina interiore. Secondo le interpretazioni più diffuse, il significato tradizionale del cognome rimanda a: “colui che è saldo / fermo”, oppure “colui che ha un carattere forte e stabile”.

Petar Ratkov nasce a Belgrado il 18 agosto 2003, in un contesto culturale profondamente legato alla tradizione slava. Il cognome Ratkov è di origine serba e deriva dal nome personale Ratko, molto diffuso nei Balcani. La radice rat nelle lingue slave significa “guerra” o “combattimento”, ed è presente in numerosi nomi antichi dell’area slava meridionale. Il suffisso -ko è invece un diminutivo affettivo tipico dei nomi slavi, utilizzato per creare forme familiari o identitarie. Ratko può quindi essere interpretato come “piccolo guerriero”, “uomo della battaglia” oppure “colui che appartiene alla guerra”, in senso simbolico e storico. Da Ratko nasce poi Ratkov, cognome patronimico che significa letteralmente “di Ratko” oppure “discendente di Ratko”. È una costruzione molto comune nei cognomi serbi, dove il suffisso finale indica appartenenza familiare o genealogica. Nel significato più profondo, Ratkov può quindi essere interpretato come “figlio del guerriero” o “discendente dell’uomo combattente”, un cognome che richiama forza, resistenza e spirito battagliero, elementi molto presenti nella tradizione storica e culturale serba.

Petar Ratkov

Lazio: figli di vita, custodi degli archivi, eredi virtuosi e padroni di fattorie: cognomi che portano autorità e radici

Reda Belahyane, nato ad Aubervilliers il 1º giugno 2004, porta un cognome che affonda le sue radici nella cultura nordafricana, in particolare nell’area magrebina e nella tradizione linguistica arabo-berbera. Il cognome Belahyane è composto da due elementi tipici dei cognomi dell’area maghrebina: “Bel / Ben / Boul / Bou” → prefisso molto comune che significa “figlio di”, oppure “colui che appartiene a…”. “Ahyane / Ahiane / Hiane” → radice che deriva dall’arabo ḥayyān, collegata ai concetti di vita, vitalità, energia, oppure, in alcune varianti berbere, a un nome proprio antico, portato da antenati considerati forti o rispettati. Messo insieme, Bel-Ahyane significa quindi: “figlio di Ahyane”, oppure “colui che appartiene alla famiglia di Ahyane”.

Matteo Cancellieri, esterno offensivo della Lazio, nato a Roma il 12 febbraio 2002, porta un cognome che affonda le sue radici nel cuore dell’Italia medievale e nella struttura amministrativa del tempo. Il cognome Cancellieri deriva infatti dal termine “cancelliere”, parola che in epoca medievale indicava una figura di grande importanza: il funzionario responsabile degli atti pubblici, lo scriba, il custode dei documenti, o il segretario di un’autorità civile o religiosa. Il termine proviene dal latino cancellarius, che originariamente indicava “colui che stava presso i cancelli” (cancelli) di un edificio pubblico e regolava l’accesso alle autorità. Con il tempo, questo ruolo divenne sempre più prestigioso e indicò l’addetto alla scrittura, alla registrazione e alla gestione delle pratiche ufficiali. Da qui nacque il cognome Cancellieri, che può essere interpretato come: “discendenti di un cancelliere”, oppure “famiglia legata a chi amministrava documenti e decisioni pubbliche”.

Matteo Cancellieri

Elseid Hysaj, nato a Scutari il 2 febbraio 1994, porta un cognome profondamente radicato nella tradizione linguistica e culturale dell’Albania. Hysaj deriva direttamente dal nome proprio “Hyso / Hysa”, che a sua volta affonda le sue origini nel nome arabo “Ḥusayn / Hussein”, molto diffuso nel mondo islamico e poi adattato nelle lingue balcaniche. Il significato originario del nome Husayn è: “piccolo Hasan”, oppure “bello, buono, virtuoso”, con una sfumatura affettuosa e diminutiva tipica della morfologia araba. In Albania, questo nome è stato nel tempo trasformato in Hysa o Hyso, e da qui è nato il cognome Hysaj, che quindi significa: “figlio di Hysa”, “discendente della famiglia Hysa”.

Kenneth Taylor nasce ad Alkmaar il 16 maggio 2002, in una zona dei Paesi Bassi dove molti cognomi hanno origini professionali o anglosassoni. Il cognome Taylor è di chiara origine inglese e scozzese, derivato dall’antico francese tailleur e dal latino taliare, cioè “tagliare”. In epoca medievale indicava il mestiere del sarto, colui che tagliava e cuciva gli abiti su misura. È quindi un tipico cognome professionale, nato per identificare una persona in base al lavoro svolto. Con il tempo Taylor è diventato uno dei cognomi più diffusi nel mondo anglosassone, soprattutto in Inghilterra e Scozia, per poi espandersi anche nei Paesi Bassi attraverso influenze commerciali, migrazioni e contatti culturali tra il mondo britannico e quello olandese.

Kenneth Taylor

Oliver Provstgaard, nato a Vejle il 4 giugno 2003, porta un cognome tipicamente danese che affonda le sue radici nella storia della Danimarca medievale. Provstgaard è un cognome composto, formato da due elementi distinti, ognuno con un significato molto preciso. La prima parte, “Provst”, deriva dall’antico termine danese (e tuttora esistente) provst, che indica: un decano, un capo-clero, la figura ecclesiastica responsabile di più parrocchie. Era un titolo importante nella Chiesa luterana e, ancora prima, nella struttura cattolica scandinava. Il provst rappresentava autorità, guida morale e responsabilità amministrativa. La seconda parte, “gaard”, è una parola scandinava che significa: “fattoria”, “tenuta agricola”, “corte”, “casa grande di campagna”. È un elemento molto comune nei cognomi danesi e norvegesi, spesso associato a famiglie che vivevano o amministravano una grande proprietà agricola. Unite insieme, le due parti formano il significato originale del cognome: “la fattoria del decano” oppure “la tenuta appartenente al provost”.

Oliver Provstgaard

Toma Bašić nasce a Zagabria il 25 novembre 1996, in una delle aree storicamente più influenzate dalla cultura slava meridionale. Il cognome Bašić è di origine croata e balcanica, molto diffuso soprattutto in Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia. Deriva dalla parola turco-ottomana baş, che significa “capo”, “testa”, “guida” o “persona importante”. Durante il lungo periodo dell’influenza ottomana nei Balcani, molti termini turchi entrarono nel lessico locale e finirono per generare soprannomi e cognomi. Il suffisso slavo -ić è patronimico e significa “figlio di” oppure “discendente di”. Di conseguenza, Bašić può essere interpretato come “figlio del capo”, “discendente del comandante” o “erede della guida”.

Toma Basic

Daniel Maldini nasce a Milano l’11 ottobre 2001, appartenendo a una delle famiglie più storiche del calcio italiano. Il cognome Maldini è di origine italiana e viene generalmente collegato a un antico soprannome medievale derivato dall’espressione “mal dì” o “maldino”, termini usati nel passato per indicare una persona dal carattere difficile, malinconico oppure segnata da un momento sfortunato o da una salute fragile. In alcune interpretazioni linguistiche potrebbe anche derivare da forme legate a “Maldino”, antico nome personale attestato nel Medioevo italiano. Dal punto di vista etimologico, la radice mal- deriva dal latino malus (“cattivo”, “difficile”, “sofferente”), mentre il suffisso -ini è tipico dei cognomi italiani e indica appartenenza familiare o discendenza. Maldini può quindi significare “i discendenti di Maldino” oppure “la famiglia legata a Maldino”. Con il passare dei secoli, però, il cognome ha completamente superato il significato originario, diventando simbolo di eleganza, leadership e tradizione calcistica grazie soprattutto alla dinastia costruita da Cesare Maldini e Paolo Maldini nel mondo del calcio italiano e del Milan.

Daniel Maldini

Adrian Przyborek nasce a Koszalin il 1º gennaio 2007, in una zona della Polonia dove i cognomi conservano spesso radici antiche legate a mestieri, soprannomi o caratteristiche personali. Il cognome Przyborek è di origine polacca e deriva probabilmente dalla radice przybór / przyborek, termine che nella lingua polacca antica indicava un “accessorio”, uno “strumento”, un “equipaggiamento” oppure qualcosa che veniva aggiunto o portato con sé. La radice przy- significa infatti “vicino”, “aggiunto”, “accanto”, mentre il verbo brać significa “prendere”. Nel corso dei secoli, cognomi simili venivano spesso assegnati a persone legate a utensili, equipaggiamenti militari, oggetti da lavoro oppure a individui che svolgevano attività pratiche e artigianali. Non è escluso anche un collegamento con piccoli insediamenti o soprannomi locali della Polonia settentrionale. Dal punto di vista simbolico, Przyborek può quindi essere interpretato come “colui che porta gli strumenti”, “l’uomo dell’equipaggiamento” oppure “chi è pronto e attrezzato”, un cognome che richiama preparazione, praticità e adattabilità.

Adrian Przyborek

Tra chi è risorto, chi combatte e chi vola alto: identità scolpite nei nomi

Manuel Lazzari, terzino destro della Lazio, nato a Valdagno il 29 novembre 1993, porta un cognome che affonda le sue radici nella tradizione cristiana più antica. Il cognome Lazzari deriva infatti dal nome biblico Lazzaro, associato a due figure molto note: il povero mendicante della parabola evangelica e l’uomo risorto da Gesù nel Vangelo di Giovanni. Questo nome, molto diffuso nel Medioevo, ha dato origine in Italia a diversi cognomi come Lazzari, Lazzaro e Lazzarini. L’origine di “Lazzaro” risale all’aramaico El‘āzār, poi latinizzato in Eleazar, e significa “Dio ha aiutato” o “colui che è assistito da Dio”. Con il passare dei secoli, il nome è stato trasformato in forme dialettali come Lazzaro e Làzar, dalle quali derivano i cognomi basati sul patronimico, cioè sulla discendenza da un capostipite maschile che portava quel nome. Lazzari significa quindi, in senso originario, “i figli di Lazzaro”, “la famiglia di colui che porta il nome Lazzaro”.

Manuel Lazzari

Danilo Cataldi, centrocampista tifoso della Lazio, nato a Roma il 6 agosto 1994, porta un cognome molto antico, che affonda le sue radici nella storia dell’Italia meridionale e, ancora più indietro, nel mondo dei popoli preromani. Il cognome Cataldi deriva infatti dal nome Cataldo, particolarmente diffuso nel Sud Italia grazie alla figura di San Cataldo, un vescovo irlandese che, secondo la tradizione, nel Medioevo arrivò a Taranto portando la sua predicazione. Il nome Cataldo, però, non nasce in Italia. Ha origini celtiche: proviene dal composto Cathal, formato da due elementi che significano “battaglia” e “valoroso”. Il significato originario quindi è quello di “uomo valoroso nel combattimento”, o più liberamente “guerriero coraggioso”. Con il tempo, attraverso il latino ecclesiastico, Cathal è diventato Cathaldus e poi Cataldo, da cui si è sviluppato il cognome Cataldi, tipico patronimico che indicava “i figli di Cataldo”, “la famiglia del valoroso”.

Danilo Cataldi

Mario Gila, nato a Barcellona il 29 agosto 2000, porta un cognome tipico dell’area iberica, breve ma con una storia linguistica interessante. Gila è infatti un cognome che deriva da un nome personale molto antico, presente in Spagna già nel Medioevo: Gila è la forma medievale e femminile del nome Ágila, a sua volta collegato al latino Aquila, cioè “aquila”. Nel corso dei secoli, soprattutto nelle regioni castigliane e aragonesi, il nome Gila iniziò a essere usato come soprannome o come nome proprio, spesso attribuito a persone considerate rapide, vigili o dotate di qualità simbolicamente legate all’aquila: vista acuta, prontezza, fierezza. Da questo utilizzo personale nacque il cognome. Gila significa quindi, in origine, “discendente di Gila”, “membro della famiglia legata a Gila”, cioè a un capostipite o a una figura femminile chiamata in quel modo.

Mario Gila

Edoardo Motta nasce a Biella il 13 gennaio 2005, in un territorio del Piemonte dove molti cognomi conservano origini medievali legate al paesaggio, ai soprannomi o alle caratteristiche fisiche delle persone. Il cognome Motta è molto antico ed è diffuso soprattutto nel Nord Italia. Deriva dal termine medievale motta, parola di origine probabilmente celtica e poi latina medievale, utilizzata per indicare una “piccola altura”, un “rilievo di terra”, una collina artificiale o un terreno rialzato spesso fortificato. In epoca medievale le motte erano luoghi strategici dove venivano costruiti castelli, torri o villaggi difensivi. Molti cognomi Motta nascono quindi come cognomi toponimici, cioè legati al luogo di provenienza di una famiglia: chi viveva vicino a una motta o proveniva da una località chiamata Motta veniva identificato con quel nome. Esistono infatti numerosi comuni italiani che conservano ancora oggi questa denominazione. Nel significato simbolico, Motta richiama quindi l’idea di “altura”, “luogo elevato” o “posizione fortificata”, evocando stabilità, protezione e solidità.

Edoardo Motta

Alessio Furlanetto porta un cognome tipicamente del Nord-Est Italia, diffuso soprattutto tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il cognome Furlanetto deriva da Furlan, termine che in dialetto veneto e friulano significa “friulano”, cioè persona originaria del Friuli. In passato veniva spesso usato come soprannome etnico o geografico per identificare qualcuno proveniente da quella regione o appartenente alla cultura friulana. Il suffisso -etto è un diminutivo tipico dell’area veneta e può avere valore affettivo o indicare discendenza familiare. Furlanetto può quindi essere interpretato come “piccolo friulano”, “figlio del friulano” oppure “discendente della famiglia del friulano”.

Alessio Furlanetto

Dal profeta greco al portiere previdente, fino al tecnico d’armatura: tre cognomi, tre ruoli

Ivan Provedel, portiere titolare della Lazio, nato a Pordenone il 17 marzo 1994, porta un cognome tipicamente veneto-friulano, che affonda le sue radici nella lingua e nella cultura dell’Italia nordorientale. Provedel è un cognome che deriva molto probabilmente dal termine dialettale “provedo” o “provedoł”, legato all’idea di prudenza, attenzione, saggezza pratica, e talvolta alla figura di chi “provvede”, cioè di chi si occupa, organizza, protegge o gestisce. In diversi dialetti veneti e friulani, infatti, “provèder” significava “provvedere”, “pensare a tutto”, “essere previdente”. Da qui si è sviluppato un cognome che in origine indicava una persona affidabile, capace di occuparsi delle necessità della famiglia o della comunità, o qualcuno noto per la sua capacità di “provvedere” agli altri.

Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nato a Napoli il 10 gennaio 1959, porta un cognome che affonda le sue radici nella storia dell’Italia centrale e che ha origini più antiche di quanto possa sembrare. Sarri è infatti un cognome che deriva dal nome personale medievale “Sarri” o “Sarrius”, forme italianizzate di un antico nome germanico diffuso durante il periodo longobardo. La radice del nome originario è collegata al termine germanico “sari / sarja”, che significava “armatura”, “protezione”, “difesa”. È probabile che il nome fosse attribuito a uomini che avevano ruolo militare, valore in battaglia o una funzione di protezione all’interno della comunità. Col tempo, questo nome personale si trasformò in cognome, assumendo il significato di “discendente di Sarri”, cioè appartenente alla famiglia di un capostipite noto per caratteristiche di solidità, forza o capacità di difesa. In alcune zone dell’Italia centrale il cognome si è affermato come marchio familiare, mantenendo quell’eco di durezza e determinazione tipiche del mondo longobardo.