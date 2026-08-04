Jordan Henderson è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. I Blues hanno annunciato l'arrivo del centrocampista inglese con un contratto biennale, puntando su uno dei leader più rispettati del calcio britannico per dare esperienza a uno spogliatoio tra i più giovani della Premier League.

Henderson sbarca a Stamford Bridge

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Jordan Henderson, dell'Inghilterra, effettua il riscaldamento prima dell'amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo stadio di Wembley, il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

A 36 anni Henderson non arriva a Stamford Bridge per essere il protagonista assoluto in campo, ma per svolgere un ruolo fondamentale dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Dopo l'ultima stagione al Brentford, conclusa con 34 presenze e il ritorno nel giro della Nazionale inglese, il centrocampista ha scelto di sposare il progetto di Xabi Alonso, convinto dall'ambizione del club e dalla visione dell'allenatore spagnolo. Il Chelsea delle ultime stagioni ha mostrato qualità enormi, ma anche una certa fragilità nei momenti decisivi. Una rosa ricca di talento, ma spesso priva di guide carismatiche. È proprio qui che entra in gioco Henderson. Ex capitano del Liverpool, vincitore di Premier League, Champions League, FA Cup e Mondiale per Club, porterà mentalità vincente, professionalità e leadership in un gruppo che ha bisogno di figure capaci di alzare il livello quotidiano degli allenamenti.

Esperienza al servizio di Xabi Alonso

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Jordan Henderson (Inghilterra) durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo stadio di Wembley, il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Dal punto di vista tattico, difficilmente sarà un titolare fisso. Con giocatori come Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Roméo Lavia, Henderson rappresenterà una valida alternativa in mediana, pronto a gestire le partite più complicate e a guidare i compagni più giovani nei momenti di pressione. Il suo contributo, però, potrebbe rivelarsi ancora più importante nello spogliatoio, dove il Chelsea spera di ritrovare quella cultura della vittoria che negli ultimi anni è mancata.

La scelta del club londinese ha diviso tifosi e addetti ai lavori. C'è chi vede nell'età del giocatore un limite, ma c'è anche chi considera l'operazione un investimento intelligente, a costo zero e con rischi minimi. In un calcio sempre più orientato sui giovani, inserire un campione d'esperienza può essere la chiave per accelerarne la crescita.