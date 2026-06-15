Tijjani Reijnders, ex Milan e giocatore del Manchester City, si trova ora negli Stati Uniti per il Mondiale con la sua Olanda che ieri sera ha debuttato nel torneo pareggiando 2-2 contro il Giappone nella quale ha giocato titolare però senza brillare. Con i Citizens ha vissuto una stagione formata da alti e bassi concludendo con 50 presenze, 7 gol e 7 assist tra tutte le competizioni passando la seconda parte della stagione quasi totalmente da subentrato nonostante un ottimo inizio in Premier League. Intervistato da The Players Tribune, il centrocampista ha raccontato il percorso che l'ha portato ai vertici del calcio mondiale.

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Le parole di Tijjani Reijnders a The Player Tribune

Il calciatore, intervistato da The Player Tribune, ha raccontato della sua vita prima di diventare un calciatore professionista e le difficoltà affrontate da lui e la sua famiglia prima di realizzare il suo sogno: "".

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 03 GIUGNO: Tijjani Reijnders dei Paesi Bassi calcia in porta durante la partita amichevole internazionale tra Paesi Bassi e Algeria al De Kuip il 03 giugno 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Successivamente ha raccontato la svolta nella sua carriera calcistica: "Non giocai per tre mesi, poi un estate cambiò tutto, quando mi chiamò l'allenatore della prima squadra mentre ero in vacanza in estate e mi disse che mi sarei allenato con loro. Ero senza contratto e l’AZ mi offrì una chance, anche se per due anni restai nella seconda squadra".

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Infine ha parlato della sua esperienza in Italia con la maglia del Milan, con cui ha collezionatoin due stagioni tra tutte le competizioni: "

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