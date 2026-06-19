Tra le Nazionali che hanno vinto nel corso della prima giornata della fase a gironi del Mondiale figura anche l'Inghilterra allenata da Thomas Tuchel. La selezione europea, infatti, ha cominciato il suo torneo battendo 4-2 la Croazia grazie alla doppietta di Harry Kane ed i gol di Jude Bellingham e Marcus Rashford. In attesa di scendere nuovamente in campo con la sua squadra, gli inglesi si sono concessi un po' di svago e spensieratezza passando da uno sport ad un altro, per la precisione dal calcio al baseball.

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Inghilterra, Tuchel lancia la prima palla di una partita della Major League Baseball

Tra le 48 Nazionali, in gara, probabilmente l'Inghilterra non è tra le favorite per la vittoria finale della massima competizione internazionale, ma allo stesso tempo ha come obiettivo quello di arrivare il più lontano possibile. Gli inglesi sono stati sorteggiati nelcon Croazia,. Due giorni fa, i Three Lions hanno giocato la loro prima gara di questo Mondiale e hanno battuto la Croazia 4-2 dopo che lo spettacolare primo tempo era terminato con il risultato di

Londra, Inghilterra - 22 maggio 2026: Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, parla ai media durante la conferenza stampa per l'annuncio della squadra per il Mondiale al Wembley Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Alla fine, gli inglesi sono riusciti a conquistare tre punti contro una Nazionale che punta al passaggio del turno. L'Inghilterra farà il suo ritorno sul rettangolo verde alle ore 22:00 del 23 giugno quando, ad aspettarli, ci sarà il Ghana che ha esordito battendo 1-0 il Panama. In attesa di scendere in campo contro le Black Stars, però, i Three Lions hanno avuto modo di cambiare sport per un momento passando al baseball.

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Infatti, il commissario tecnico della Nazionale Inglese Tuchel ha lanciato la prima palla dell'incontro di(MLB) tra ied i. Così facendo, ha dato il via al match che i Royals hanno vinto. La scorsa settimana, anche, rispettivamente ct e capitano del Curaçao , hanno fatto la stessa cosa ma per l'incontro che ha messo di fronte ie gli

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