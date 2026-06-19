L'ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco ha lanciato la prima palla del match di baseball tra Kansas City Royals e St. Louis Cardinals
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
Tra le Nazionali che hanno vinto nel corso della prima giornata della fase a gironi del Mondiale figura anche l'Inghilterra allenata da Thomas Tuchel. La selezione europea, infatti, ha cominciato il suo torneo battendo 4-2 la Croazia grazie alla doppietta di Harry Kane ed i gol di Jude Bellingham e Marcus Rashford. In attesa di scendere nuovamente in campo con la sua squadra, gli inglesi si sono concessi un po' di svago e spensieratezza passando da uno sport ad un altro, per la precisione dal calcio al baseball.
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Inghilterra, Tuchel lancia la prima palla di una partita della Major League BaseballTra le 48 Nazionali, in gara, probabilmente l'Inghilterra non è tra le favorite per la vittoria finale della massima competizione internazionale, ma allo stesso tempo ha come obiettivo quello di arrivare il più lontano possibile. Gli inglesi sono stati sorteggiati nel Girone L con Croazia, Ghana e Panama. Due giorni fa, i Three Lions hanno giocato la loro prima gara di questo Mondiale e hanno battuto la Croazia 4-2 dopo che lo spettacolare primo tempo era terminato con il risultato di 2-2.
Alla fine, gli inglesi sono riusciti a conquistare tre punti contro una Nazionale che punta al passaggio del turno. L'Inghilterra farà il suo ritorno sul rettangolo verde alle ore 22:00 del 23 giugno quando, ad aspettarli, ci sarà il Ghana che ha esordito battendo 1-0 il Panama. In attesa di scendere in campo contro le Black Stars, però, i Three Lions hanno avuto modo di cambiare sport per un momento passando al baseball.
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