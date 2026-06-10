Tra le 48 Nazionali che prenderanno parte al Mondiale che inizierà nella giornata di domani figura anche il Curaçao. Per la selezione dell'America Centrale, poi, è un'edizione molto speciale visto che sta per fare il suo esordio nella massima competizione intercontinentale. Tra l'altro, coi suo 444 km² di superficie, è diventato il Paese più piccolo di sempre a staccare il pass per il torneo. Prima del suo debutto, la squadra avrà modo di avere un momento di svago con un altro sport, vale a dire il baseball.

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Curaçao, Advocaat e Bacuna effettueranno il primo lancio di una partita di MLB

Nell'edizione del Mondiale che sta per iniziare, la Nazionale dell'America Centrale si trova nel Girone E . Il suo esordio assoluto nella competizione avrà luogo alle oredelcontro la, mentre nei prossimi giorni affronterà. Prima di questo match, però, la squadra si distrarrà un po' con il baseball. Infatti, come riportato da diverse fonti olandesi tra cui De Telegraaf, due dei personaggi più importanti della Nazionale avranno l'onore di dare il via ad una partita della, vale a dire la più importante competizione statunitense di baseball.

Glasgow, Scozia - 29 maggio 2026: Il commissario tecnico del Curaçao Dick Advocaat durante la conferenza stampa all'Hampden Park. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

I due protagonisti saranno Dick Advocaat, commissario tecnico che ha portato gli Azules al Mondiale, ed il capitano della squadra Leandro Bacuna. I due effettueranno il lancio d'apertura della partita della Major League Baseball tra i Miami Marlins e gli Arizona Diamondbacks. Il ct olandese, che da ragazzo ha giocato a baseball nel ruolo di ricevitore, ha parlato di quest'evento in conferenza stampa. Le sue parole: "Bacuna lancerà la palla ed io dovrò cercare di colpirla con la mazza. Penso che questa cosa sia speciale e farla sarà un onore". Tra l'altro, nell'isola centramericana il baseball è una sport molto popolare. Alla domanda riguardante la scelta tra calcio e baseball degli atleti del Curaçao, Advocaat ha risposto: "Devono scegliere ciò che preferiscono".

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