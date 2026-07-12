Così come tutte le grandi squadre, anche il Tottenham ha tifosi vip e tra questi figura Tom Holland. L'attore, infatti, in diverse occasioni ha dichiarato la sua passione per la squadra del Nord di Londra nonché per il calcio in generale. Nel corso di questo mese, l'inglese tornerà nelle sale cinematografiche con due film molto attesa: L'Odissea di Christopher Nolan, in cui il classe 1996 interpreta Telemaco; Spider-Man: Brand New Day, dove tornerà ad indossare la maschera del famosissimo eroe della Marvel. Di recente, l'attore ha rilasciato un'intervista durante la quale ha risposto ad una domanda particolare.

Tom Holland: "Preferirei il Tottenham che vince la Premier ad un Oscar"

In diverse occasioni, l'attore noto per essere il volto dinel Marvel Cinematic Universe ha parlato della sua passione per il calcio. Durante una challenge di pochi anni fa, l'ha definito meglio del football americano nonché lo sport migliore di tutti. Per di più, ha dichiarato che il vero football è il calcio dato che si usano i piedi e non quello americano, dove la palla ovale viene calciata coi piedi soltanto in determinate situazioni di gioco. Il noto attore, poi, diverse volte ha anche dichiarato il suo amore per il Tottenham, che adesso ha come allenatoree di recente ha acquistato Sandro Tonali da

Roma, Italia - 23 giugno 2026: Tom Holland durante il photocall della premiere di "Spider-Man: Brand New Day" all'Hotel De La Ville. (Foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Per di più, qualche anno fa Tom Holland ha presenziato anche ad una cerimonia del Pallone d'Oro. Durante quell'evento, l'attore si è avvicinato a Kylian Mbappé chiedendogli di venire al Tottenham. L'attaccante francese, che oggi veste la maglia del Real Madrid, ha risposto all'inglese dicendo "No, è impossibile" con tanto di risata finale tra i due. Anche recentemente, l'attore nato nel 1996 ha espresso la sua passione per la squadra del Nord di Londra.

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Infatti, il giornalista del The Timesha intervistato lui e gli altri attori che compongono il cast de L'Odissea. Durante l'intervista con colui che ha vestito i panni di Telemaco, Dean ha posto la seguente: "L'anno prossimo vorresti vincere un Oscar o la nostra vittoria in Premier League". Holland, in primo luogo, ha chiesto al giornalista se fosse tifoso del Tottenham e ha ricevuto una risposta positiva. Successivamente ha dichiarato: ". Sarebbe fantastico perché condividerei quel momento con mio fratello ed i miei amici. Vincessi un Oscar sarebbe un onore, ma il Tottenham che vince il campionato sarebbe un miracolo".