Gli Spurs preparano una super offerta per il talento francese classe 2006, ma il Bournemouth non vuole privarsi del suo gioiello

Antonino Paradino
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Eli Junior Kroupi nel mirino degli Spurs. Il Tottenham, già nel pieno del suo grande processo di ricostruzione e rinnovamento della rosa, mette gli occhi sul giovane attaccante francese del Bournmouth, Eli Junior Kroupi, protagonista di una grande stagione in Premier League.

Maxi-offerta del Tottenham per Kroupi

Secondo quanto riportato dalla nota testata britannica talkSPORT, il Tottenham sarebbe pronto a sfidare la concorrenza di Arsenal e Barcellona (confermato anche da Diario Sport) nella corsa al giovane e promettente talento delle Cherries, Eli Junior Kroupi.

Wolverhampton Wanderers v Bournemouth - Premier League
WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 31 GENNAIO: Eli Junior Kroupi dell'AFC Bournemouth festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Bournemouth al Molineux il 31 gennaio 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Bournemouth v Manchester United - Premier League

Sempre secondo la fonte sopracitata, il Bournemouth continua a considerare il proprio centravanti incedibile ma, nel tentativo di far crollare il muro della dirigenza rossonera, il club del nord di Londra starebbe preparando una maxi-offerta da circa 85 milioni di sterline (l'equivalente di quasi 100 milioni di euro).

La grande stagione di Kroupi

Al suo primo anno in Premier League, Eli Junior Kroupi incanta Bournemouth e l'intera Inghilterra. L'ex Lorient, figlio dell'ormai ex calciatore ivoriano Elie Kroupi (ora osservatore proprio del Lorient), nel corso della sua prima stagione in maglia Cherries ha collezionato 35 presenze totali (1839' minuti effettivi complessivi in campo) impreziosite da ben 13 reti (tutte in campionato e contro grandi squadre come Manchester City, Manchester United, Arsenal e Tottenham).

I numeri e le prestazioni in campo hanno ovviamente attirato gli occhi di diversi club inglesi, su tutti Tottenham e Arsenal, ed europei come il Barcellona. Il Bournemouth prova a resistere agli assalti estivi, tuttavia, la maxi-offerta da quasi 100 milioni di euro degli Spurs potrebbe essere una cifra troppo allettante e, se il tentativo dei londinesi dovesse andare in porto, al Tottenham Hotspur Stadium sbarcherebbe un centravanti giovane e promettente come non lo si vedeva da tanto tempo.

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