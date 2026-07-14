Tra i calciatori che hanno disputato il Mondiale che finirà questa settimana figura anche Neymar. L'attaccante, infatti, è stato convocato dal commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti in occasione della massima competizione intercontinentale che si sta svolgendo in Canada, Messico e Stati Uniti. Il classe 1992, in questo modo, ha potuto giocare per la quarta volta nella sua carriera il torneo. Tuttavia, i brasiliani hanno salutato la competizione agli ottavi di finale avendo perso 2-1 contro la Norvegia. Dopo il grande dispiacere per l'eliminazione, però, sembra che O Ney si sia consolato con un regalo molto importante.

Lo yacht per cui Neymar ha speso ben 19 milioni di euro

L'attuale attaccante delnonché ex, tre anni dopo l'ultima volta, è tornato ad indossare la maglia del Brasile durante il Mondiale 2026. Ancelotti, infatti, l'ha messo in campo a gara in corso durante le partite contro lanella fase a gironi e la Norvegia agli ottavi di finale. Contro i norvegesi, il numero 10 della Seleçao ha segnato, su calcio di rigore, il suo gol numerocon la Nazionale. Tuttavia, la rete è risultata buona solo per le statistiche dato che il Brasile stava già perdendo 2-0 e O Ney ha segnato durante i minuti di recupero dell'incontro. In questo modo ha trovato la conclusione il Mondiale dei brasiliani ed anche l'esperienza in Nazionale del classe 1992.

Rio de Janeiro, Brasile - 31 maggio 2026: Neymar Jr. dopo l'amichevole tra Brasile e Panama al Maracana. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Al termine della partita contro la Norvegia, il numero 10 è scoppiato in lacrime perché quella è stata la sua ultima partita non solo nel torneo, ma anche con la maglia della Seleçao. Tuttavia, diversi giorni dopo l'eliminazione, sembra che il giocatore si sia ripreso. Infatti, la rivista brasiliana Nautica ha riportato che l'attaccante si è regalato uno yacht spendendo circa 19 milioni di euro. Il giocatore ha chiamato l'imbarcazione Enejota, che sarebbero le iniziali del suo nome quindi N (ene) e J (Jota). Lo yacht è lungo 46 metri e dispone di diversi comfort tra cui sei suite ed un eliporto.