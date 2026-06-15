Keisuke Honda ha lasciato un importante impronta nel calcio asiatico, tuttavia ha dimostrato di avere più di qualche carenza nella telecronaca. Durante la partita tra il suo Giappone e l'Olanda, l'ex attaccante del Milan ha fatto più volte confusione: non ricordava i nomi di alcuni giocatori del Sol Levante e al momento della pausa idratazione si è domandato cosa stesse succedendo. Una telecronaca in poco tempo diventata virale.

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Keisuke Honda, lo show durante la telecronaca di Giappone-Olanda: i tifosi scoppiano a ridere

Anche i giapponesi si scompongono!



Keisuke Honda esulta in telecronaca per il 2-2 acciuffato nei minuti finali contro l’Olanda insieme al telecronista 🤣🤩 pic.twitter.com/DEbQjU22MO — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) June 15, 2026

Ieri sera ilha fatto il suo esordio nelcontro l'. La partita, come ricordiamo, è terminata 2-2 con i giocatori del Sol Levante bravi a recuperare due volte lo svantaggio. Ma a prendersi la scena è stato Keisuke Honda , che però non era in campo. L'ex Milan, infatti, ha appeso al chiodo gli scarpini da alcuni anni e ieri sera ha fatto da seconda voce durante la telecronaca della partita per il canale NHK. Una presenza importante data la sua carriera ma il suo commento si è trasformato in un vero show: il giapponese è apparso confuso per gran parte della partita, non conosceva alcuni dei giocatori e durante la pausa di idratazione è rimasto sbalordito da questa sosta per lui inaspettata.

Inoltre, più di qualche volta si è distratto durante le azioni di gioco, ammesso da lui stesso, e più di qualche sua considerazione non è passata inascoltata: "Può esistere un'ala alta 193 centimetri?", riferita all'altezza di Gakpo (dopo aver appreso il nome qualche minuto prima), oppure ancora "Dove gioca Dumfries?", "Questo giocatore è così irritante, come si chiama?" e "Guardare la Coppa del Mondo è così stancante, sono già passati 40 minuti?". Ma il momento più comico della telecronaca è arrivato durante la prima pausa di idratazione ("Danno una pausa per bere? A che serve?").

DOHA, QATAR - 27 NOVEMBRE: Keisuke Honda parla durante un'intervista prima della partita del Gruppo E della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Giappone e Costa Rica allo stadio Ahmad Bin Ali il 27 novembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Robert Cianflone/Getty Images)

Una esibizione che ha completamente divertito gli appassionati di calcio giapponesi che, in ogni modo, hanno apprezzato il suo stile schietto e divertente. Il Giappone, dal suo canto, tornerà in campo domenica 21 giugno contro la Tunisia, reduce dall'umiliante 1-5 subìto contro la Svezia. Altra occasione per Honda? I tifosi nipponici in un certo senso lo sperano.

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