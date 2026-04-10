L'ex numero 10 rossonero sta per inserire un altro Paese alla lista di quelli in cui ha giocato a livello professionale

Jacopo del Monaco 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 11:16)

Un ex calciatore che ha vestito la maglia del Milan sta per tornare in campo e si tratta di Keisuke Honda. Il giapponese, infatti, dalla prossima stagione inizierà la sua nuove esperienza nel calcio giocato in Singapore, per la precisione con la maglia dello Jurong FC. Il Paese asiatico, tra l'altro, si aggiungerà alla lunga lista di quelli in cui il classe 1986 ha giocato. Tra due mesi Honda spengerà 40 candeline e, con quest'avventura che inizierà nei prossimi mesi, dimostra di avere ancora voglia di giocare a calcio e vincere titoli.

Dalla prossima stagione Keisuke Honda giocherà per lo Jurong FC in Singapore — Attualmente, il futuro club in cui giocherà il giapponese si chiama Albirex Niigata e milita nella massima divisione del Singapore. Di seguito, il comunicato ufficiale sul proprio sito con cui la squadra ha annunciato l'arrivo prossimo dell'ex numero 10 del Milan spiegando anche gli obiettivi dietro quest'ingaggio:

"Siamo lieti di annunciare che Keisuke Honda si unirà all'FC Jurong per la stagione 2026/27. Questo accordo va oltre la semplice firma di un singolo giocatore; mira a creare insieme nuovo valore per il club e a contribuire all'ulteriore sviluppo della comunità calcistica di Singapore nel suo complesso. L'Albirex Niigata punta a un ulteriore sviluppo del club, con l'obiettivo di competere a livello asiatico. Per la stagione 2026/27, quando il club cambierà nome in FC Jurong, crediamo che l'arrivo di Honda porterà grande ispirazione e un valore aggiunto alla squadra".

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Nel comunicato ufficiale sono presenti anche le parole di Honda, il quale ha dichiarato: "Sono felicissimo di avere l'opportunità di giocare per l'FC Jurong. Quest'anno compio 40 anni e sto perseguendo diversi obiettivi personali, tra cui quello di entrare nel Guinness dei primati per aver segnato nel maggior numero di campionati nazionali.

Tuttavia, il mio obiettivo principale con questo club è vincere il campionato. Ci sono un paio di avversari molto forti, quindi sarà una sfida difficile, ma sono determinato a raggiungerlo". Durante la sua carriera agonistica, oltre a quella del Milan il classe 1986 ha vestito le maglie di diverse squadre come CSKA Mosca, Pachuca, Vitesse, Botafogo e tante altre, giocando in ben dieci nazioni differenti. L'ultima di queste è il Bhutan, quando ha giocato con il Paro. Tra l'altro, Honda ha allenato anche la Nazionale del Cambogia dal 2018 al 2023.