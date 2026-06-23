Così come tanti calciatori, anche Marcos Llorente ha interessi e progetti che toccano ambiti i quali non toccano il calcio. Il giocatore dell'Atlético Madrid, infatti, ha molto a cuore l'educazione dei suoi figli e per questo motivo ha in mente un progetto che consiste nella costruzione di una scuola. Questa, però, non sarà come tutte le altre, bensì si baserà sulla visione che il centrocampista spagnolo ha dell'educazione dei bambini fino ai 6 anni di età.

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Marcos Llorente ed il progetto di far costruire una scuola

Di recente, il calciatore spagnolo è stato ospite del podcast Acento Noor. Nel corso della puntata in cui era presente, Llorente ha rilasciato diverse dichiarazioni parlando anche dei suoi progetti che non riguardano il mondo del calcio. Il centrocampista dei Colchoneros ha parlato dell'idea di voler far costruire una scuola per i bambini fino aidi età che si basa sulla sua visione riguardante l'educazione dei più piccoli. La sua idea di scuola si basa su metodologie che il giocatore ritiene più adatte alla crescita dei bambini. Le sue: "Questo progetto che ho in mente è una cosa che mi entusiasmo moltissimo".

Madrid, Spagna - 14 aprile 2026: Marcos Llorente dell'Atletico Madrid reagisce durante il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atlético Madrid e Barcelona al Riyadh Air Metropolitano. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

In seguito, ha voluto sottolineare alcuni dettagli che riguardano il tipo di scuola che lui ha in mente. Le dichiarazioni di Llorente: "Questa scuola dovrebbe avere una buona illuminazione, spazio aperto dove si possono fare molte attività, protezioni dai campi elettromagnetici, niente schermi ed iPad ma l'utilizzo di giocattoli vecchio stile". Altro dettaglio importante riguarda l'alimentazione che avrà come obiettivo la battaglia contro le tossine. Successivamente, il giocatore ha dichiarato: "Si tratta di una scuola in cui vorrei mandare mia figlia così potrà frequentare un posto in cui avrà la possibilità di sentirsi felice come quando è a casa".

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