Grazie alla Norvegia ed ai suoi tifosi, tutti noi abbiamo conosciuto la ormai nota Viking Row. Questo gesto consiste semplicemente nel remare ed i norvegesi, sia i calciatori della Nazionale che i tifosi, l'hanno fatto diventare un rito. Nel Mondiale attualmente in corso, ad ogni vittoria la squadra allenata da Stale Solbakken si siede sul campo e, insieme ai tifosi sugli spalti, remano. Questo gesto sta spopolando su tutti i social e, nelle ultime ore, anche Google ha deciso di rendergli omaggio.

Come far apparire la Viking Row su Google

Grazie alla massima competizione intercontinentale attualmente in corso, tutti gli appassionati di calcio e non hanno conosciuto diverse cose nuove. Tra queste rientra in particolar modo il gesto dei norvegese, ormai diventato un simbolo della loro spedizione mondiale. I tifosi ed i calciatori della Norvegia compiono una sola e semplice azione: remare e, allo stesso tempo, urlare "UH!". La remata è diventata una tradizione di questo Mondiale per tutti i norvegesi ed è apprezzata anche dagli altri tifosi. Quando la squadra si siede in campo per remare, uno dei calciatori suona un. Infatti, dopo la vittoria agli ottavi di finale contro ildiha avuto l'onore di occuparsi dello strumento musicale.

Oslo, Norvegia - 13 novembre 2025: Tifosi della Norvegia con sciarpe e bandiere fanno il tifo durante la partita della qualificazione al Mondiale 2026 tra Norvegia ed Estonia all'Ullevaal Stadion. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Ovviamente, questo gesto è diventato virale anche sui social. Tra l'altro, nelle ultime ore anche Google ha deciso di rendere omaggio ai norvegesei. Infatti, se le persone usano il motore di ricerca nato nel 1998 e cercando "Viking Row" oppure Erling Haaland, appare qualcosa di particolare: un easter egg in cui ci sono dei vichinghi, con la bandiera della Norvegia sul viso, che remano. Con una storia sul proprio profilo Instagram, l'attaccante del Manchester City ha voluto scherzare su questa cosa. Il norvegese, infatti, ha fatto una richieste ai suoi followers: "Oggi dovete fare una cosa: cercare il mio nome su Google".