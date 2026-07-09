La Norvegia affronta un incubo logistico a Miami. La Federazione cambia urgentemente hotel prima del match con l'Inghilterra per muffa, fumo e forti rumori
Prima la doppietta, poi la viking row: Haaland manda in estasi la Norvegia
Un fastidioso virus influenzale debilita i giocatori della Norvegia proprio alla vigilia della fondamentale partita dei quarti di finale contro l'Inghilterra. Questa situazione di salute precaria non rappresenta l'unico ostacolo per la compagine scandinava, la quale vive un avvicinamento piuttosto travagliato al grande evento. La delegazione nordeuropea affronta infatti un ulteriore e gravissimo problema logistico appena atterrata nella città di Miami. I dirigenti norvegesi chiedono urgentemente alla FIFA il permesso per cambiare immediatamente l'hotel che ospita la squadra. La sistemazione originale, che la stessa FIFA aveva precedentemente selezionato per l'occasione, presenta numerosi e inaccettabili disagi strutturali. I giocatori trovano camere letteralmente piene di fumo, stanze maleodoranti che presentano evidenti tracce di muffa e ambienti che il personale ha pulito in maniera decisamente superficiale. Queste pessime condizioni igieniche non permettono agli atleti di soggiornare in tranquillità e minacciano la preparazione ottimale del match iridato.
I rumori esterni e la conferma ufficialeIl quotidiano norvegese NRK riporta ulteriori dettagli raccapriccianti riguardo la struttura alberghiera in questione. L'albergo possiede una serie di criticità insormontabili, poiché sorge incredibilmente vicino a un cantiere edile molto rumoroso e confina direttamente con un'autostrada estremamente trafficata. Questo frastuono continuo disturba pesantemente il fondamentale riposo dei giocatori. Il team manager della nazionale scandinava interviene pubblicamente e conferma alla stampa questa spiacevole situazione logistica. Il dirigente spiega che la federazione ha dovuto obbligatoriamente variare il proprio alloggio subito dopo l'arrivo a Miami. Il portavoce chiarisce la dinamica con parole inequivocabili: "C'erano degli aspetti del primo albergo che avremmo voluto fossero diversi. Alla fine abbiamo deciso di cambiare, perché ora siamo alla sesta settimana e resteremo qui per un'intera settimana. E la partita che giocheremo ora è la più importante che abbiamo mai disputato".
L'intervento della FIFA e le spese extraLa situazione sorprende gli addetti ai lavori considerando che diverse altre nazionali avevano già soggiornato in quello stesso albergo nei giorni precedenti, ma incredibilmente nessuna di loro aveva riscontrato o segnalato quel tipo di problemi. Nonostante questa anomalia, la dirigenza norvegese agisce con estrema prontezza e determinazione. La FIFA, che normalmente paga le cinquanta camere necessarie e gestisce i trasporti logistici, autorizza tempestivamente il trasferimento verso il nuovo albergo. La Federazione norvegese versa un piccolo supplemento economico di tasca propria per coprire l'evidente differenza di prezzo tra le due strutture ricettive. I vertici scandinavi spendono questi soldi molto volentieri pur di assicurare ai propri atleti le migliori condizioni possibili prima di un appuntamento sportivo così importante e delicato. Grazie a questo rapido cambio di programma, la Norvegia supera l'inconveniente e ora può davvero concentrare tutte le energie fisiche e mentali sulla prossima imminente partita, la più importante della sua storia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA