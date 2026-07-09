Un fastidioso virus influenzale debilita i giocatori della Norvegia proprio alla vigilia della fondamentale partita dei quarti di finale contro l'Inghilterra. Questa situazione di salute precaria non rappresenta l'unico ostacolo per la compagine scandinava, la quale vive un avvicinamento piuttosto travagliato al grande evento. La delegazione nordeuropea affronta infatti un ulteriore e gravissimo problema logistico appena atterrata nella città di Miami. I dirigenti norvegesi chiedono urgentemente alla FIFA il permesso per cambiare immediatamente l'hotel che ospita la squadra. La sistemazione originale, che la stessa FIFA aveva precedentemente selezionato per l'occasione, presenta numerosi e inaccettabili disagi strutturali. I giocatori trovano camere letteralmente piene di fumo, stanze maleodoranti che presentano evidenti tracce di muffa e ambienti che il personale ha pulito in maniera decisamente superficiale. Queste pessime condizioni igieniche non permettono agli atleti di soggiornare in tranquillità e minacciano la preparazione ottimale del match iridato.

I rumori esterni e la conferma ufficiale

Il quotidiano norvegeseriporta ulterioriraccapriccianti riguardo la struttura alberghiera in questione. L'albergo possiede una serie diinsormontabili, poiché sorge incredibilmente vicino a unedile moltoe confina direttamente conestremamente. Questo frastuono continuo disturba pesantemente il fondamentaledei giocatori. Ildella nazionale scandinava interviene pubblicamente e conferma alla stampa questa spiacevole situazione logistica. Il dirigente spiega che la federazione ha dovuto obbligatoriamente variare il propriosubito dopo l'arrivo a. Il portavoce chiarisce la dinamica con parole inequivocabili: "C'erano degli aspetti del primo albergo che avremmo voluto fossero diversi. Alla fine abbiamo deciso di cambiare, perché ora siamo alla sesta settimana e resteremo qui per un'intera settimana. E la partita che giocheremo ora è la più importante che abbiamo mai disputato".

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Erling Haaland (Norvegia) reagisce durante l'amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion, il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

L'intervento della FIFA e le spese extra

La situazione sorprende gli addetti ai lavori considerando che diverse altreavevano già soggiornato in quello stessonei giorni precedenti, ma incredibilmente nessuna di loro aveva riscontrato o segnalato quel tipo di. Nonostante questa, la dirigenza norvegese agisce con estremae determinazione. La, che normalmente paga le cinquanta camere necessarie e gestisce i, autorizza tempestivamente ilverso il nuovo albergo. La Federazione norvegese versa un piccoloeconomico di tasca propria per coprire l'evidentedi prezzo tra le due strutture ricettive. I vertici scandinavi spendono questimolto volentieri pur di assicurare ai propri atleti le miglioripossibili prima di un appuntamento sportivo così importante e delicato. Grazie a questo rapido cambio di programma, lasupera l'inconveniente e ora può davvero concentrare tutte le energie fisiche e mentali sulla prossima imminente partita, la più importante della sua storia.